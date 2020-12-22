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أخبار العالم

صحيفة أمريكية: لقاح كورونا الصيني أثبت فعاليته في البرازيل

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:05 ص
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن لقاح فيروس كورونا الصيني الذي تنتجه شركة "سينوفاك بيونتيك"، أثبت فعاليته بعد انتهاء المراحل الأخيرة في البرازيل.


أوضحت الصحيفة أن البرازيل هي أول دولة في العالم تكمل تجارب المرحلة الأخيرة من اللقاح الذي يتم اختباره أيضا في إندونيسيا وتركيا، مشيرة إلى أن معهد بوتانتان بولاية ساو باولو ينظم التجارب في المرحلة الأخيرة من فيروس كورونا في البرازيل.


أشارت الصحيفة إلى أن نتائج التجارب البرازيلية وضعت اللقاح الصيني فوق عتبة 50٪ التي يعتبرها العلماء الدوليون ضرورية لحماية الناس، لافتة إلى أن معهد بوتانتان يستعد للإعلان يوم الأربعاء عن معدل فعالية اللقاح الصيني.


يأمل مطورو اللقاح في الحصول على نتائج مماثلة للقاحات كورونا الأخرى التي أثبتت فعاليتها بنسبة 95٪ في التجارب.


وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق، أنها تعاقدت مع شركة سينوفاك الصينية لاستيراد اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تنتجه، فور ثبوت فعاليته.
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