الغندور: مجلس الأهلي ساندني في مرض ابنتي باستثناء الخطيب.. والشناوي الحارس الأول للمنتخب

أكد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، أن مجلس إدارة النادي الأهلي حرص على الاطمئنان عليه عقب إصابته بفيروس كورونا.





وقال خالد الغندور خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس"، مجلس إدارة النادي الأهلي بأكمله باستثناء محمود الخطيب ساندني في مرض ابنتي".



وتابع: "أتقابل مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في العديد من المناسبات".



وفي سياق آخر أكد خالد الغندور أن محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي هو الحارس الأول لمنتخب مصر.