لا تفعلها مرة أخرى .. أضرار النوم على البطن

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ بعض اضرار النوم على البطن.





أضرار النوم على البطن:





١- زيادة حصوات الكلى؛ حيث أن من ينام على بطنه وخصوصا من النساء أكثر عرضة لتكوين حصوات الكلى ، بحيث أن تحريك الجسم خلال النوم بطرق أخرى يمينًا ويسارًا يحمي الجسم من تكوين الحصى ، لكن النوم على البطن يبقي الجسم بلا حركة وهذا يؤدي إلى ترسب الحصوات بشكل أكبر .





٢- إضعاف عضلات البطن ، وبروز المعدة وجعلها مترهلة .





٣-تقوس للظهر مع مرور الوقت ، وإصابة الفقرات بالإجهاد ، والتهابات عظام الظهر .





٤- تضرر الرقبة وربما تكلسها ؛ نظرا لعدم تناسق الجسم أثناء النوم على البطن، إضافة إلى شعور الشخص بالتشنج و الانقباض في الاعصاب .





٥- يؤذي العمود الفقري لانه يفرض ضغطا عليه مما قد يسبب الام اسفل الظهر .





٦- ضار بشكل خاص للحامل لانه يؤدي الى ضغط اضافي على العمود الفقري .





٧- الإرهاق والإجهاد: بعد الاستيقاظ من النوم، يجد الإنسان نفسه كسولًا، ويشعر بالإرهاق الشديد والإجهاد؛ وذلك نتيجة تعرضه لتشنجات عضلية، وحدوث انقباضات في أطراف الأعصاب، ناتجة عن النوم على البطن .





٨- يؤثر على التنفس: يعاني العديد من الأشخاص الذين ينامون على البطن من صعوبة وعدم انتظام في التنفس؛ والسبب أنّ هذه الوضعية غير مريحة أبدًا .



