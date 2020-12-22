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مرأة

لا تفعلها مرة أخرى .. أضرار النوم على البطن

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:56 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ بعض اضرار النوم على البطن.

أضرار النوم على البطن:

١- زيادة حصوات الكلى؛ حيث أن من ينام على بطنه وخصوصا من النساء أكثر عرضة لتكوين حصوات الكلى ، بحيث أن تحريك الجسم خلال النوم بطرق أخرى يمينًا ويسارًا يحمي الجسم من تكوين الحصى ، لكن النوم على البطن يبقي الجسم بلا حركة وهذا يؤدي إلى ترسب الحصوات بشكل أكبر . 

٢- إضعاف عضلات البطن ، وبروز المعدة وجعلها مترهلة .

٣-تقوس للظهر مع مرور الوقت ، وإصابة الفقرات بالإجهاد ، والتهابات عظام الظهر .

٤- تضرر الرقبة وربما تكلسها ؛ نظرا لعدم تناسق الجسم أثناء النوم على البطن، إضافة إلى شعور الشخص بالتشنج و الانقباض في الاعصاب .

٥- يؤذي العمود الفقري لانه يفرض ضغطا عليه مما قد يسبب الام اسفل الظهر .

٦- ضار بشكل خاص للحامل لانه يؤدي الى ضغط اضافي على العمود الفقري .

٧- الإرهاق والإجهاد: بعد الاستيقاظ من النوم، يجد الإنسان نفسه كسولًا، ويشعر بالإرهاق الشديد والإجهاد؛ وذلك نتيجة تعرضه لتشنجات عضلية، وحدوث انقباضات في أطراف الأعصاب، ناتجة عن النوم على البطن .

٨- يؤثر على التنفس: يعاني العديد من الأشخاص الذين ينامون على البطن من صعوبة وعدم انتظام في التنفس؛ والسبب أنّ هذه الوضعية غير مريحة أبدًا .

٩القلق والأرق .
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لا تفعلها مرة أخرى .. أضرار النوم على البطن

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