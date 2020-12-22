لا دليل.. مسئول أمريكي يعلق على اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا

قال منصف السلاوي، مستشار مدير برنامج تطوير لقاحات فيروس كورونا وتوزيعها الأمريكي، إنه لا يوجد دليل قاطع على أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أكثر عدوى.





وبحسب فرانس برس، أضاف أنه يتوقع أن تُظهر التجارب المخبرية أن السلالة الجديدة ستستجيب للقاحات والعلاجات الحالية.





وأكد على أنه: "لا دليل قاطعًا على أن هذا الفيروس هو في الواقع أكثر قابلية للانتقال، لكن هناك دليل واضح على وجود المزيد منه بين السكان".





وحول حدة العدوى للسلالة الجديدة، شدد على ضرورة إجراء مزيد من التجارب على الحيوانات لتحديد مدى قوة هذه السلالة من عدمه.





وفيما يخص انتشارها في بريطانيا، تابع أنه من المحتمل أن تكون هذه السلالة منتشرة في بريطانيا منذ فترة طويلة، إلا أن العلماء لم يباشروا الفحص إلا مؤخرا.



