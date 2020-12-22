هذا اللقاح فعال مع السلالة المتحورة لـ كورونا .. تفاصيل

تعيش عدد من الدول في حالة من الذعر والخوف رغم بداية التلقيح في بعضها، ولكن تحور فيروس كورونا لسلالات أشد فتكًا، أعاد صانعي اللقاحات لنقطة الصفر من جديد، والسؤال عما إذا كانت تلك اللقاحات المتداولة تؤثر في السلالة الجديدة أم لا.





وكانت روسيا واحدة من الدول التي أعلنت على الفور بأن لقاحها الخاص بفيروس كورونا قادر على علاج سلالة متحولة جديدة من الفيروس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





وقد تدعي الدولة أن Sputnik V jab وهو اللقاح الأول المسجل في جميع أنحاء العالم، هو فعال للغاية ضد السلالة الجديدة المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.





وقال "كيريل ديميترييف " رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي - صندوق الثروة السيادية للبلاد - فإن هذا اللقاح فعال ضد الطفرة الجديدة كما هو فعال ضد الضغوط الحالية.





وأضاف: "لقد أظهر Sputnik V مرارًا وتكرارًا فعاليته ، على الرغم من الطفرات السابقة في البروتين S."



