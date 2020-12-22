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مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كرات بودينج بالمكسرات

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:01 م
كرات بودينج بالمكسرات
كرات بودينج بالمكسرات
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل كرات بودينج بالمكسرات، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى لعشاق المكسرات.

مقادير كرات بودينج بالمكسرات

البودينج
1 كوب لوز
نصف كوب بيكان
نصف كوب زبيب
نصف كوب كرانبيري
1 ملعقة كبيرة بشر ليمون
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب
الفروستيج
1 كوب كاجو  منقوع ليلة
1 ملعقة كبيرة زيت جوز هند
لبن
لوز  حسب الحاجة
2 ملعقة كبيرة سيرب
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
مشمش  للتزيين

طريقة تحضير كرات بودينج بالمكسرات

* تزين كرات البودينج بالفروستينج والكرانبيري

البودينج

* يخلط في الكبة التمر واللوز والزبيب والكرانبيري وبشر الليمون والبرتقال والتوابل

* تشكل على شكل كرات وتوضع في الثلاجة لتتماسك

الفروستينج

* تخلط جميع المكونات في الكبة حتى يصبح القوام كريمي ناعم

* يوضع في الثلاجة على الأقل ساعتين

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