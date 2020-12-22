بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كرات بودينج بالمكسرات

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل كرات بودينج بالمكسرات، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى لعشاق المكسرات.
مقادير كرات بودينج بالمكسرات
البودينج
1 كوب لوز
نصف كوب بيكان
نصف كوب زبيب
نصف كوب كرانبيري
1 ملعقة كبيرة بشر ليمون
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب
الفروستيج
1 كوب كاجو منقوع ليلة
1 ملعقة كبيرة زيت جوز هند
لبن
لوز حسب الحاجة
2 ملعقة كبيرة سيرب
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
مشمش للتزيين
طريقة تحضير كرات بودينج بالمكسرات
* تزين كرات البودينج بالفروستينج والكرانبيري
البودينج
* يخلط في الكبة التمر واللوز والزبيب والكرانبيري وبشر الليمون والبرتقال والتوابل
* تشكل على شكل كرات وتوضع في الثلاجة لتتماسك
الفروستينج
* تخلط جميع المكونات في الكبة حتى يصبح القوام كريمي ناعم
* يوضع في الثلاجة على الأقل ساعتين