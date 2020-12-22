صحة شمال سيناء تراجع التخلص من النفايات الخطرة بمستشفى العريش

كلف الدكتور طارق محمد كامل شوكة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء ، الدكتور هلال عمر، مدير النفايات الطبية الخطرة بالمحافظة، بإعداد تقرير مفصل حول أعمال التخلص من النفايات بمستشفى العريش العام.





وتم تكليف لجنة مشتركة تضم الدكتور أشرف عبد الجواد، مدير الصحة المهنية، ومحمد عبد الحليم محمد، مراقب عام الصحة المهنية، وماهر سبع مترى، مراقب عام إدارة النفايات الطبية الخطرة، تكون مهمتها القيام بمتابعة منظومة النفايات الخطرة بالعريش، وفق التطورات الحديثة لمنظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة ومدى جاهزية المستشفيات للتعامل مع النفايات وسبل التخلص منها ومدى تطبيق إجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وقد تفقدت اللجنة من إدارة النفايات الطبية الخطرة، مستشفى العريش العام، اليوم الثلاثاء، بالمرور على منظومة النفايات الطبية الخطرة، وذلك للتأكد من التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة ومنع انتشار الأمراض المعدية ومنع الإصابات بين أعضاء الفريق الطبى العاملين بالمستشفى.





كما تفقدت اللجنة أجهزة الفرم والتعقيم، للتأكد من اتباع الأسلوب الأمثل فى التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، والالتزام بنظافة المكان والإجراءات الوقائية الاحترازية ومكافحة العدوى لمنع انتشار الأمراض المعدية (فيروس كورونا - كوفيد 19).





وتم المرور على غرفة حفظ النفايات والتأكد من تمام إغلاق بابها لمنع أى تسريب للنفايات، كذلك تم المرور على الأقسام الداخلية لمتابعة الفصل الجيد للنفايات، وذلك للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.







