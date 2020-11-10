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محافظات

مجال التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة..دورة تدريبية في الدقهلية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:43 م
دورة تدريبية
دورة تدريبية
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همت الحسينى
افتتحت اليوم الثلاثاء  الدورة التدريبية في مجال التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة والتي تستمر خلال يومين 10 و11 نوفمبر الجارى بالدقهلية وذلك في اطار جهود  وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد للسعي نحو التطوير والتعليم المستمر  لكافه الاطقم الطبيه وبتوجيهات من  الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

فيما يأتى ذلك بحضور  الدكتورة سامية جلال مستشارة وزيرة الصحة لشئون البيئة والدكتور طارق العربي مدير مشروع المخلفات الطبية والإلكترونية والدكتور حسام حسني  مدير إدارة النفايات الطبية الخطرة بالوزارة  سابقا وبحضور حوالي 80 متدرب من مديري المستشفيات  ومسئولي النفايات الطبية بالمستشفيات.

فيما تناولت الدورة العديد من الموضوعات الهامة كمناقشة التطورات الحديثة لمنظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة ومدى جاهزية المستشفيات للتعامل مع النفايات وسبل التخلص منها وإجراءات الوقاية خصوصًا خلال انتشار جائحة كورونا .

كما تناول التدريب توضيح انواع النفايات الطبية من مخلفات صلبة كالمواد الحادة من ابر الحقن او المشارط ومخلفات باثولوجية من مخلفات انسجة وبقايا بشرية كالدماء وغيرها وتوضيح مواصفات حاويات النفايات الطبيةو غرف تخزينها ومواصفات سيارات نقل النفايات الخطرة.
 
ومن جانبه أوضح وكيل الوزارة، أن قطاع المخلفات الطبية الخطرة شهد زيادةً ملحوظةً في الكميات اليومية منذ ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد واشار الى دور الاطباء والتمريض في الحرص على  التعامل الامثل مع مثل هذه المخلفات من قفازات وكمامات وسترات واقية حتى لا تكون سببا في نقل الكثير من الأمراض وتفشي الاوبئة وخاصة فيروس كورونا المستجد.
مجال التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة..دورة تدريبية في الدقهلية
مجال التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة..دورة تدريبية في الدقهلية
مجال التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة..دورة تدريبية في الدقهلية
مجال التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة..دورة تدريبية في الدقهلية
مجال التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة..دورة تدريبية في الدقهلية

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