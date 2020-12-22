جهاز الشروق: تنفيذ الطبقة الأسفلتية للطرق ورفع كفاءة تنسيق الموقع بالحي الخامس

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال الطبقة الأسفلتية ورفع كفاءة تنسيق الموقع بالحي الخامس بالمدينة، حيث استهدفت الأعمال الطرق الأكثر كثافة داخل الحى بإجمالي 10000م2 وبنسبة تنفيذ تعدت (60%)، وذلك فى إطار سعى جهاز مدينة الشروق لرفع كفاءة الطرق داخل الأحياء السكنية، للتيسير على المواطنين بالانتقال بكل يسر بين الأحياء المختلفة.





وأوضح رئيس الجهاز، أن الأعمال التى تم إنجازها بالمشروع تضمنت تنفيذ أرصفة (خرسانية ممسوسة وديكورية) مدعمة بفواصل التمدد، للحفاظ على سطح الرصيف، بجانب تنفيذ (27) بلاعة مطر تغطى أنحاء الحى، وذلك بنسبة تنفيذ للأعمال تخطت 90% ، مؤكدًا أنه تم تكثيف فرق العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمشروع.





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وفى سياق متصل، أشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أنه تم استئناف أعمال تغيير كشافات الإنارة الصوديوم إلى كشافات ليد بالقطاع الشرقي بالمحاور والطرق بين مناطق العمارات، مع استخدام الكشافات لرفع مستوى الإنارة بالمدينة.





وقال: "استهدفت الأعمال الحالية تغيير (520) كشافا، وهي (287) كشافًا بمنطقة إسكان المستقبل و(233) كشافا بالطريق الفاصل بين مناطق العمارات وإسكان الشباب"، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الجهاز للمساهمة في توفير الطاقة ورفع مستوى الإنارة".