ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بحضور وزيري التعليم العالى والهجرة .. جامعة بنها تستضيف مؤتمر رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:47 ص
رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
Advertisements
إبراهيم الهوارى
تستضيف جامعة بنها المؤتمر السابع والأربعين لرابطة العلماء المصريين فى أمريكا وكندا ، تحت عنوان "تطوير مصر بالعلم والتكنولوجيا" تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك اليوم الثلاثاء، بمقر جامعة بنها بمدينة العبور.

وقالت الجامعة ، ان المؤتمر يأتى بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية.

وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد استقبل وفد جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة لبحث إنشاء مركز للتدريب والإبداع الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هالة زايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتورة هبة صالح مدير مركز تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات.

وأكد الدكتور عمرو طلعت خلال اللقاء، ان استراتيجية بناء مصر الرقمية تعتمد على محورين رئيسيين، هما تحقيق التحول الرقمي وإعداد الكفاءات الرقمية، مشيرا الى ان الوزارة تسعى إلى بناء الكفاءات الرقمية القادرة على دفع عمليات التحول الرقمي من خلال إعداد وتنفيذ العديد من الأنشطة لدعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بجميع انحاء مصر.

وأشار طلعت، إلى أن إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية في  الجامعات والمحافظات لتكون ملتقى لتبادل الخبرات بين الشباب، وتدريبهم على مختلف تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تنفيذ برامج تدريب لرعاية الإبداع.


من جانبه، أكد الدكتور جمال السعيد، ان مركز التدريب والإبداع الرقمي يأتي في اطار سياسة جامعة بنها للتحول الرقمي والتحول لجامعة ذكية ، مشيرًا إلى أن المركز التكنولوجى الجديد سوف يحتوى على امكانيات هائلة بهدف دعم طلاب الجامعة وشباب محافظة القليوبية ، واعدادهم لسوق العمل وتزويدهم بالمهارات الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة ، فضلا عن مساعدتهم في الحصول علي فرص عمل تناسب مؤهلاتهم العلمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة جنوب الوادي تنظم أولى فعاليات مركز التدريب والإبداع الرقمي

وزير الاتصالات: نعمل على توفير فرص لتدريب الشباب في الشركات العالمية

لبحث إنشاء مركز الإبداع التكنولوجي.. رئيس جامعة بنها يستقبل مستشار وزير الاتصالات.. صور

بالأسماء .. تعيين رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

عمرو طلعت خلال قمة «تكني»: تكلفة المرحلة الثانية للبنية التحتية للاتصالات 300 مليون دولار

بالتعاون مع وزارة الاتصالات.. إنشاء مركز للتدريب والإبداع الرقمي بجامعة بنها.. صور

ترشيحاتنا

أحمد حسن يروي تفاصيل جديدة عن حادث احتراق سيارته ويعلق على ردود فعل المتابعين

سامسونج تطلق Galaxy A22 5G بسعر رخيص في 2021 .. تفاصيل

تعليق مهم من الإمارات بشأن المصالحة مع قطر

بعد استمرار إيجابية كورونا.. قرار جديد من الأهلي بشأن موسيماني

الأسرع في الانتشار.. معلومات خطيرة عن سلالة كورونا الجديدة ومدي فاعلية اللقاح ضدها

غرامات تجاوزت ٥ ملايين جنيه.. ضبط مالك محل منظفات مطلوب فى ٦١١ حكما بقضايا سرقة كهرباء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعلامية لبنانية شهيرة تواجه انتقادات حادة بعد إجراء مقابلة مع ممثلة إسرائيلية.. تفاصيل

الأم حائرة في اتخاذ قرار الإنقاذ.. سيدة تواجه اختبارا صعبا بعد إصابة ابنها وابنتها بمرض خطير

سعداء الحظ في زمن كورونا.. أصحاب هذه الفصيلة من الدم أقل عرضة للإصابة بالفيروس