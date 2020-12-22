بحضور وزيري التعليم العالى والهجرة .. جامعة بنها تستضيف مؤتمر رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا

تستضيف جامعة بنها المؤتمر السابع والأربعين لرابطة العلماء المصريين فى أمريكا وكندا ، تحت عنوان "تطوير مصر بالعلم والتكنولوجيا" تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك اليوم الثلاثاء، بمقر جامعة بنها بمدينة العبور.







وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد استقبل وفد جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة لبحث إنشاء مركز للتدريب والإبداع الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات.



جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هالة زايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتورة هبة صالح مدير مركز تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات.



وأكد الدكتور عمرو طلعت خلال اللقاء، ان استراتيجية بناء مصر الرقمية تعتمد على محورين رئيسيين، هما تحقيق التحول الرقمي وإعداد الكفاءات الرقمية، مشيرا الى ان الوزارة تسعى إلى بناء الكفاءات الرقمية القادرة على دفع عمليات التحول الرقمي من خلال إعداد وتنفيذ العديد من الأنشطة لدعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بجميع انحاء مصر.



وأشار طلعت، إلى أن إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية في الجامعات والمحافظات لتكون ملتقى لتبادل الخبرات بين الشباب، وتدريبهم على مختلف تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تنفيذ برامج تدريب لرعاية الإبداع.









من جانبه، أكد الدكتور جمال السعيد، ان مركز التدريب والإبداع الرقمي يأتي في اطار سياسة جامعة بنها للتحول الرقمي والتحول لجامعة ذكية ، مشيرًا إلى أن المركز التكنولوجى الجديد سوف يحتوى على امكانيات هائلة بهدف دعم طلاب الجامعة وشباب محافظة القليوبية ، واعدادهم لسوق العمل وتزويدهم بالمهارات الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة ، فضلا عن مساعدتهم في الحصول علي فرص عمل تناسب مؤهلاتهم العلمية.



وقالت الجامعة ، ان المؤتمر يأتى بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية.