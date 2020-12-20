سعد سمير من جامعة بنها: رأيت في الأهلي كل الخير.. ومن حسن حظي معاصرة الجيل الذهبي.. صور

استضافت أسرة من أجل مصر بجامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر سعد سمير لإلقاء ندوة حول أهمية الرياضة في حياة الشباب في قاعة تحيا مصر.









وأعرب سعد سمير عن سعادته باستضافة الجامعة له خاصة أنه ابن مركز بنها مشيرا الى أن الحظ لم يحالفه لقضاء وقت أطول في الندوة بسبب أنه فوجئ بسفره إلى نيجيريا للمشاركة في مباراة الأهلي.





وأضاف سمير أنه لن ينسي فضل والده الذي كان داعما له في كل شيء ويساعده ويصبر معه علي إجراء الاختبارات وأكثر من مرة يخطئ ويصيب، حتى أصبح لاعبا في الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ثم المنتخب.





وأشار إلى أنه في مرحلة الناشئين عرض عليه الانضمام لأكثر من فريق بمبلغ أكبر من الذي عرضه النادي الأهلي في ذلك الوقت، لكنه فضل الأهلي لأنه كان وسيظل الحلم، فالأهلي رقم واحد قائلا: "إحساسي بالتيشرت الأحمر كان ولا يزال مختلفا.





وقال سعد سمير إنه رأى في الأهلي كل الخير والبطولات والأخلاق وكان من حسن حظه أنه عاصر الجيل الذهبي للأهلي ولعب معهم 6 مواسم وكل منهم قامة كبيرة وتعلم منهم الكثير.





ونوه إلى أن محمد صلاح نجم ليفربول كان مختلفا جدا فكان له هدف واحد يسعى إليه وهو الاحتراف فوصل إلى أن أصبح من أفضل اللاعبين على مستوى العالم.





وكانت أسرة من أجل مصر بجامعة بنها استضافت اللاعب اليوم في قاعة تحيا مصر بكلية التربية الرياضة ضمن ندوة حول أهمية الرياضة في حياة الشباب بحضور الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية والدكتور أحمد نجيب مدير مركز إعداد القادة بجامعة بنها ورائد أسرة من آجل مصر.





وأعرب الدكتور أحمد نجيب أن الأسرة تسعى دائما إلى إقامة انشطة وفعاليات مختلفة لإثراء الطلاب فكريا باستضافة نجوم في مجالات مختلفة.