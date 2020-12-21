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تعليم

بالتعاون مع وزارة الاتصالات.. إنشاء مركز للتدريب والإبداع الرقمي بجامعة بنها.. صور

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:57 ص
وزير الاتصالات و
وزير الاتصالات و رئيس جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفد جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة لبحث إنشاء مركز للتدريب والإبداع الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتورة هالة زايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والدكتورة هبة صالح مدير مركز تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات.

وأكد الدكتور عمرو طلعت خلال اللقاء أن استراتيجية بناء مصر الرقمية تعتمد على محورين رئيسيين، هما تحقيق التحول الرقمي وإعداد الكفاءات الرقمية مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى إلى بناء الكفاءات الرقمية القادرة على دفع عمليات التحول الرقمي من خلال إعداد وتنفيذ العديد من الأنشطة لدعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بجميع انحاء مصر.

وأشار طلعت إلى أن إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية في  الجامعات والمحافظات لتكون ملتقى لتبادل الخبرات بين الشباب، وتدريبهم على مختلف تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تنفيذ برامج تدريب لرعاية الإبداع.

من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد ان مركز التدريب والإبداع الرقمي يأتي في اطار سياسة جامعة بنها للتحول الرقمي والتحول لجامعة ذكية ، مشيرًا إلى أن المركز التكنولوجى الجديد سوف يحتوى على امكانيات هائلة بهدف دعم طلاب الجامعة وشباب محافظة القليوبية واعدادهم لسوق العمل وتزويدهم بالمهارات الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة ، فضلا عن مساعدتهم في الحصول علي فرص عمل تناسب مؤهلاتهم العلمية.

من ناحية اخرى إستضافت أسرة من أجل مصر بجامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر سعد سمير لإلقاء ندوة حول أهمية الرياضة في حياة الشباب في قاعة تحيا مصر وأعرب سعد سمير عن سعادته باستضافة الجامعة له خاصة أنه ابن مركز بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور  أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية والدكتور أحمد نجيب مدير مركز إعداد القادة بجامعة بنها ورائد أسرة من آجل مصر.

وأكد الدكتور أحمد نجيب أن الأسرة تسعى دائما إلى إقامة انشطة وفعاليات مختلفة لإثراء الطلاب فكريا باستضافة النجوم في المجالات المختلفة.
بالتعاون مع وزارة الاتصالات.. إنشاء مركز للتدريب والإبداع الرقمي بجامعة بنها.. صور
بالتعاون مع وزارة الاتصالات.. إنشاء مركز للتدريب والإبداع الرقمي بجامعة بنها.. صور
بالتعاون مع وزارة الاتصالات.. إنشاء مركز للتدريب والإبداع الرقمي بجامعة بنها.. صور
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