النائبة ميرال هريدي: قضايا المرأة في مقدمة أولوياتي تحت قبة البرلمان

بدأ مجلس النواب في استقبال النواب الجدد الفائزين بعضوية برلمان ٢٠٢١ -٢٠٢٦، لاستخراج كارنيهات العضوية، وحضرت النائبة ميرال جلال الهريدى ، الفائزة عن القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا.





وحرصت النائبة ميرال الهريدى على الحضور مبكرًا لاستخراج كارنيه العضوية والحصول على الحقيبة البرلمانية.





وأكدت النائبة ميرال الهريدى عن حزب حماة الوطن الممثل فى القائمة الوطنية من أجل مصر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنها سعيدة بالتمثيل النيابى للمراة في البرلمان الجديد كما أبدت سعادتها بالإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة للمجلس.





وأكدت النائبة أنها ستتبنى كافة القضايا التى تهم المرأة تحت قبة البرلمان كما ستعمل على توضيح الدور الذى نعمت به المرأة المصرية فى ظل وجود القيادة السياسية.





وأضافت المرأة المصرية حظيت باهتمام شديد من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مستشهدة في هذا السياق بتواجدها لأول مرة بتمثيل مشرف تحت قبة البرلمان بخلاف مشاركتها في الكثير من المناصب التنفيذية.





ووسط اجراءات احترازية مشددة يشهد البهو الفرعونى لمجلس النواب استعدادات مكثفة لاستقبال النواب الجدد عن قائمة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ، والبالغ عددهم ١٠٠ عضوا خصصت الأمانة العامة بالمجلس برئاسة المستشار محمود فوزى لجنة لاستخراج كارنيهات العضوية للنواب الجدد.





وشهد اليوم الاول لاستقبال النواب اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة وإجراءات تحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب لمواجهة فيروس كورونا.





كما تم تزويد البهو بعدد كبير من زجاجات الكحول لتطهير الايدى بجانب توفير الكمامات الطبية كما تم تجهيز الحقائب البرلمانية للنواب الجدد ، وفقا للكشف النهائى الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات ،وذلك بهدف التيسير على النواب لاستخراج كارنيهات العضوية واستلام الحقائب فى وقت قصير.





وشملت الإجراءات الاحترازية أيضا تزويد كافة بوابات دخول البرلمان بالعاملين بالقطاع الطبى ،ووضعت الأمانة العامة للنواب عددا من الإجراءات الاحترازية شملت قياس درجة الحرارة ،وتزويد كافة المتواجدين داخل حرم المجلس بالكمامات الطبية .



