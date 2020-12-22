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رياضة

مؤسسة فاسدة.. شوبير يشن هجوما عنيفا على الفيفا بسبب إقالة لجنة الجنايني

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:59 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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محمد السعيد
شن الإعلامي أحمد شوبير هجوما عنيفا على مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب إقالة اللجنة الثلاثية برئاسة عمرو الجنايني، وتعيين لجنة ثلاثية جديدة برئاسة أحمد مجاهد.
وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي :" إذا سألت أي مسؤول في الفيفا بشأن موعد انتخابات اتحاد الكرة مش هيعرف يرد عليك".

وتابع شوبير:" تصريحات وزير الشباب والرياضة بأنه سيتم التشاور مع الفيفا يعني أنه سيتم إجراء انتخابات الجبلاية، ولكن تأكيده على أن التشاور مع الفيفا سيتم بما لا يخالف اللوائح المصرية يعني أنه لن يكون هناك انتخابات".

وأشار شوبير ساخرا:" هل فيفا الساعة واحدة التي طلبت تقليص عدد اللجنة الخماسية، أم فيفا الساعة العاشرة!".

وأستطرد:" البعض يتخيل أن الفيفا حاجة كبيرة  منقدرش نقرب منها، في حين أنها مؤسسة بها فساد كبيرة، ملثما رأينا في عهد جوزيف بلاتر  وميشيل بلاتيني".

يذكر أن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا قرر  مؤخرا الإطاحة بلجنة المحاسب عمرو الجناينى المكلفة بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم.

وقرر الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، اختيار اللجنة الثلاثية الجديدة لإدارة تحاد الكرة بعد رحيل اللجنة التي ترأسها عمرو الجنايني خلال الفترة الماضية.

وسيتولى أحمد مجاهد ومحمد الشواربي وأحمد حسام عوض لجنة إدارة اتحاد الكرة لحين عقد جمعيه عمومية .


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