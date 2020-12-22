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أخبار العالم

بشرى سارة.. لقاح فايزر ومودرنا يحمي من سلالة كورونا الجديدة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:10 ص
لقاح فايزر ومودرنا
لقاح فايزر ومودرنا يحمي من سلالة كورونا الجديدة
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام البريطانية اليوم الثلاثاء بشرى سارة حول مدى فاعلية لقاح فايزر ومودرنا ضد سلالة كورونا الجديدة.

وتختبر شركتا الأدوية Pfizer و Moderna ما إذا كانت اللقاحات التي طوروها ضد كورونا فعالة أيضًا في تطوير أجسام مضادة ضد الطفرة التي تم اكتشافها في بريطانيا ودول أخرى.

وقالت موديرنا: "بناءً على البيانات المتوفرة لدينا ، نتوقع أن يحمي اللقاح من الطفرة أيضًا ، وسنجري مزيدًا من الاختبارات في الأسابيع المقبلة لتأكيد هذا التوقع".

وأشارت شركة فايزر إلى أنها تدرس الآن عدد العينات المأخوذة من الأشخاص الذين تم تلقيحهم "التي قد تُبطل السلالة الجديدة".

وفي سياق متصل قالت "ماريا فان كيرخوف" رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد دليل على أن السلالة الجديدة للفيروس تزيد من شدة المرض، وأنه "ليس هناك ما يشير إلى أن طريقة انتقال فيروس كورونا قد تغيرت".

كما أكدت أن الوضع لم يخرج عن نطاق السيطرة ولكن لا يمكن ترك الوضع على ما هو عليه.

وأثار نبأ انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، قلقا عالميا عن مدى خطورتها وسرعة انتشارها، خاصة مع تسببها في ارتفاع حاد في حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" هناك.

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