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أخبار العالم

قرار عاجل من ألمانيا بشأن السلالة الجديدة المتحورة من كورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:42 ص
قرار عاجل من ألمانيا
قرار عاجل من ألمانيا بشأن السلالة الجديدة المتحورة من كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تمديد حظر دخول القادمين من بريطانيا وجنوب أفريقيا حتى 6 يناير المقبل.
 
وكانت السلطات الألمانية قد أعلنت، الأحد الماضى، تخفيض عدد الرحلات الجوية مع بريطانيا وجنوب أفريقيا، بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا. 

كما حذرت السلطات الصحية في ألمانيا من  عواقب وخيمة بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد مؤخرا في بريطانيا، وانتقلت إلى بعض الدول الأوروبية.

وشهدت مطارات ألمانيا حالة من التوتر والارتباك بعدما أجبرت السلطات الألمانية مواطنين بريطانيين في المطار على المبيت للتأكد من سلبية تحاليلهم و خلوهم من أعراض كورونا.

وبلغت مدة احتجاز المسافرين البريطانيين في المطار الألماني 10 ساعات على الأرض في المطار في أجواء شتوية باردة، مما أثار استياء عدد كبير من المواطنين لأن المسافرين كان بينهم أطفال رضع. 

أعلنت شركة بايونتك الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن اللقاح الحالي فعال مع السلالة المتحورة من فيروس كورونا.

وقال أوغور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة بايونتك، المصنعة للقاح فيروس كورونا بالتعاون مع شركة فايزر الأمريكية، إنه واثق من فعالية اللقاح ضد السلالة المتحورة من فيروس كورونا، مشيرا إلى ضرورة إجراء مزيد من الدراسات للتأكد.

وقال شاهين، اليوم الثلاثاء، إن الشركة بإمكانها إنتاج لقاح للتغلب على تحور كورونا خلال 6 أسابيع.

وقالت شركة بايونتك وشركة فايزر لصناعة الأدوية، اليوم الثلاثاء ، إنهما ستوفران 12.5 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 الخاص بهما إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام.

وقال شون ماريت، كبير مسؤولي الأعمال في شركة بايونتك، في إفادة إعلامية في الوقت الذي تستعد فيه الشركات لتقديم الشحنات الأولى بعد الموافقة التنظيمية يوم الاثنين، فإن الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي التي تريد ستحصل عليها خلال خمسة أيام.
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