7 طرق للوقاية من النوبة القلبية.. الإقلاع عن التدخين وعدم استخدام العقاقير المحظورة أبرزها

كشفت دراسة أن النساء أقل عرضة للنجاة من النوبة القلبية الأولى من الرجال، وبالرغم من أنهن أقل عرضة للإصابة بالنوبة القلبية لكنهن لا ينجون منها بسهولة، لذلك نقدم لكِ عزيزتي طرق الوقاية من النوبة القلبية.









وتتضمن النصائح لتحسين صحة القلب ما يلي:

- الذهاب لإجراء فحوصات طبية منتظمة مع طبيبك.



- اتخاذ خطوات لإدارة الحالات الصحية الأخرى، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري.



- الإقلاع عن التدخين بأي شكل من الأشكال، حيث تنخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 50 بالمائة بعد 12 شهرًا فقط من إقلاع الشخص عن التدخين.



- عدم استخدام العقاقير المحظورة وخاصة المنشطات مثل الكوكايين والأمفيتامينات.



- فقدان الوزن في حالة زيادة الوزن.



- الانخراط في 30 دقيقة على الأقل من التمارين الهوائية، مثل المشي، كل يوم.



- اتباع نظام غذائي متوازن وزيارة اختصاصي تغذية إذا لزم الأمر للحصول على المشورة الغذائية.









والنوبة القلبية هي حدث طبي خطير ومميت وتتطلب علاجًا طارئًا، وتميل النساء إلى إظهار أعراض النوبات القلبية المختلفة عن الرجال، ولديهن أيضًا عوامل خطر إضافية.





هناك العديد من الخطوات التي يمكن للمرأة اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية، ويمكن أن يؤدي الوعي بأعراض النوبة القلبية، خاصة في الأسابيع التي تسبق الحدث، إلى تحسين النتائج ومنع المضاعفات.





مصدر المعلومات موقع mediacl news today.