ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

7 طرق للوقاية من النوبة القلبية.. الإقلاع عن التدخين وعدم استخدام العقاقير المحظورة أبرزها

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:00 م
طريق الوقاية من النوبة
طريق الوقاية من النوبة القلبية
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

كشفت دراسة أن النساء أقل عرضة للنجاة من النوبة القلبية الأولى من الرجال، وبالرغم من أنهن أقل عرضة للإصابة بالنوبة القلبية لكنهن لا ينجون منها بسهولة، لذلك نقدم لكِ عزيزتي طرق الوقاية من النوبة القلبية.



وتتضمن النصائح لتحسين صحة القلب ما يلي:


- الذهاب لإجراء فحوصات طبية منتظمة مع طبيبك.

- اتخاذ خطوات لإدارة الحالات الصحية الأخرى، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري.

- الإقلاع عن التدخين بأي شكل من الأشكال، حيث تنخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 50 بالمائة بعد 12 شهرًا فقط من إقلاع الشخص عن التدخين.


- عدم استخدام العقاقير المحظورة وخاصة المنشطات مثل الكوكايين والأمفيتامينات.

- فقدان الوزن في حالة زيادة الوزن.

- الانخراط في 30 دقيقة على الأقل من التمارين الهوائية، مثل المشي، كل يوم.

- اتباع نظام غذائي متوازن وزيارة اختصاصي تغذية إذا لزم الأمر للحصول على المشورة الغذائية.



والنوبة القلبية هي حدث طبي خطير ومميت وتتطلب علاجًا طارئًا، وتميل النساء إلى إظهار أعراض النوبات القلبية المختلفة عن الرجال، ولديهن أيضًا عوامل خطر إضافية.



هناك العديد من الخطوات التي يمكن للمرأة اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية، ويمكن أن يؤدي الوعي بأعراض النوبة القلبية، خاصة في الأسابيع التي تسبق الحدث، إلى تحسين النتائج ومنع المضاعفات.



مصدر المعلومات موقع mediacl news today.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أعراض النوبات القلبية وعادات يومية تحمى من الإصابة بها

قبل شهر من الإصابة.. تعرف على أعراض النوبات القلبية

لماذا يزيد فصل الشتاء من خطر الإصابة بالنوبات القلبية؟ .. دراسة تجيب

طرق التعامل مع حالات توقف القلب المفاجئ لشخص أمامك

النساء أكثر عرضة للوفاة بالنوبات القلبية مقارنة بالرجال

ما هي علامات النوبة القلبية عند المرأة؟

ترشيحاتنا

ليس بيج رامي وحده.. ابن الدقهلية يحصد برونزية العالم في كمال الأجسام .. شاهد

الإمارات تقرر تعليق منح التأشيرة لمواطني 8 دول عربية

مدرب سونيديب لـ صدى البلد: أشجع الزمالك.. وسنفوز على الأهلي

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل القمة.. وشوبير يحذر جماهير الزمالك من شخص يخطط لتدمير النادي

أشادت بـ بريطانيا..الصحة العالمية: تحور فيروس كورونا جزء طبيعي من تطور الوباء

شرط جزائي 6 ملايين يورو.. تفاصيل مفاوضات الزمالك مع مصطفى محمد لتعديل عقده

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات أنيقة لـ أنغام.. شاهد

حفل استقبال 100 نائب بالبرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية.. صور

هل الحوامل تتلقين لقاح فيروس كورونا؟ .. دراسة تجيب