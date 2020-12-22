بحضور وزيرتي التضامن والبيئة.. افتتاح مشروع وحدات البيوجاز بالمنيا



تفتتح الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، مشروع وحدات البيوجاز المنزلية بقرية بنى حسن التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب المنيا.









وتبدأ مراسم الافتتاح بقاعة المؤتمرات بالمنيا الجديدة، ويتم تسليم شهادات للمهندسين والفنيين المتدربين بمشروع وحدات البيوجاز المنزلية تتبعها جولة لتفقد وافتتاح المشروع، وسوف يكون فى استقبالهم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والسفير الكندى بمصر، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والدكتور مصطفى عبد النبى، رئيس جامعة المنيا.







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في سياق متصل، وجه المحافظ اللواء أسامة القاضي، رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، لارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أي مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة، حفاظًا على الصحة العامة، مع الاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير.









كما وجه إدارة مرور المنيا بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات.









وقدم المحافظ، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، آملا من الله عز وجل أن يحفظ بلادنا الغالية من كل مكروه وسوء، وأن يديم الله نعمة الأمان والاستقرار على بلادنا العزيزة.









وكلف رؤساء المراكز ومديري المديريات باتخاذ جميع التجهيزات والإجراءات الخاصة للاحتفال بأعياد الميلاد في نطاق عمل كل قطاع، بالتوازي مع تطبيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا وفي ظل التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة.









كما وجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة الاستعداد التام واتخاذ جميع التدابير اللازمة، وتوفير الأجواء الملائمة للطلبة لتأدية امتحانات نصف العام بسهولة ويسر، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة حرصًا على سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.



