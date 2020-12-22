كل ما تريد معرفته عن معادلة كلية تجارة 2020

يتساءل الكثير من طلاب الجامعات حول كيفية التقديم في معادلة كلية التجارة للعام الجامعي 2020 وكذلك الأوراق المطلوبة للتقديم والشروط الخاصة بالتقديم ، وينشر "صدى البلد" لطلاب الجامعات الأوراق والشروط الخاصة بالتقديم في معادلة كلية التجارة للعام الجامعي 2020
شروط معادلة كلية التجارة 2020
وهناك العديد من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين سواء من الطلاب أو الطالبات، ولكن اهمها أن يكون الطالب المتقدم للمعادلة حاصلا على شهادة الدبلوم الفني التجاري لدفعة سنوات 2018-2019-2020
هناك مجموعة من الاوراق المطلوبة التي يجب على الطلاب الراغبين في التقدم لمعادلة كلية التجارة 2020 تقديمها، وهي على النحو التالي:
- أصل شهادة الميلاد للطالب أو الطالبة من المتقدمين .
- تقديم شهادة الدبلوم الفني التجاري .
- يقوم الطالب أو الطالبة بتقديم بطاقة الرقم القومي .
- تقديم 4 صور شخصية 4×6 وتكون الخليفة بيضاء .
- يجب أن يجتاز الطلاب امتحان التحريري في العديد من المواد مثل (الرياضيات – اللغة الفرنسية – اللغة الإنجليزية – الجغرافيا)
مصاريف معادلة كلية التجارة 2020
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منهج معادلة كلية التجارة 2020
موعد التقديم لمعادلة كلية تجارة 2020