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تعليم

كل ما تريد معرفته عن معادلة كلية تجارة 2020

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:24 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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أحمد الشاهد

يتساءل الكثير من طلاب الجامعات حول كيفية التقديم في معادلة كلية التجارة للعام الجامعي 2020 وكذلك الأوراق المطلوبة للتقديم والشروط الخاصة بالتقديم ، وينشر "صدى البلد" لطلاب الجامعات الأوراق والشروط الخاصة بالتقديم في معادلة كلية التجارة للعام الجامعي 2020



شروط معادلة كلية التجارة 2020



وهناك العديد من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين سواء من الطلاب أو الطالبات، ولكن اهمها أن يكون الطالب المتقدم للمعادلة حاصلا على شهادة الدبلوم الفني التجاري لدفعة سنوات 2018-2019-2020 

الأوراق المطلوبة
لمعادلة كلية التجارة 2020 



هناك مجموعة من الاوراق المطلوبة التي يجب على الطلاب الراغبين في التقدم لمعادلة كلية التجارة 2020 تقديمها، وهي على النحو التالي:

- أصل شهادة الميلاد للطالب أو الطالبة من المتقدمين .



- تقديم شهادة الدبلوم الفني التجاري .



- يقوم الطالب أو الطالبة بتقديم بطاقة الرقم القومي .



- تقديم 4 صور شخصية 4×6 وتكون الخليفة بيضاء .



- يجب أن يجتاز الطلاب امتحان التحريري في العديد من المواد مثل (الرياضيات – اللغة الفرنسية – اللغة الإنجليزية – الجغرافيا)



مصاريف معادلة كلية التجارة 2020



وقد تسائل الكثير من الطلاب حول الرسوم الدراسية والمصروفات الخاصة التي يسددها الطلاب والطالبات المتقدمين، وتعد تلك المصروفات رمزية بشكل كبير حيث يسدد طلاب الدبلوم 100 جنيه مصري لإجراء الاختبار ولطلاب المعاهد 150
جنيها ، حيث يشترط في المتقدمين الحصول
على مجموع 70% أو أكثر .

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منهج معادلة كلية التجارة 2020



وبالنسبة للمناهج الخاصة التي يقوم الطلاب بدراستها في معادلة كلية التجارة 2020 فتتمثل في مواد اللغة الفرنسية
واللغة الإنجليزية والجغرافيا والرياضيات وذلك بإجمالي 80 درجة ويتم توزيع هذه الدرجات على
هذه المواد بواقع 20 درجة لكل مادة، حيث يجب أن يحصل الطالب على 10 كحد أدنى في
كل مادة من هذه المواد .



موعد التقديم لمعادلة كلية تجارة 2020



انتهى موعد التقديم لمعادلة كلية التجارة 20200، وكانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت عن موعد التقديم
لمعادلة كلية تجارة 2020  في شهر أغسطس
وسبتمبر من العام الجاري للطلاب الراغبين في التقدم، ولكن للتقديم عليك ان تنتظر لفتح باب التقديم للعام القادم 2021.

اما إذا كنت قد تقدمت خلال 2020 فيمكنك دفع رسوم التظلمات والالتماسات الخاصة على
نتيجة معادلة كلية تجارة 2020 لجميع الطلاب من خلال الرابط التالي :



https://www.ckes.cu.edu.eg/foc.aspx

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