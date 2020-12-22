ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بث مباشر

مياه أسيوط: تعزيز المهمات الوقائية بـ11 ألف مهمة وقائية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:39 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
حرصت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد  على تعزيز إجراءاتها الاحترازية الوقائية فى ضوء الخطة الموضوعة والتى اتخذتها  الشركة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بما يقرب من 11 ألف مهمّة وقائية لتوزيعها على ما يقرب من يقرب من حوالي 3550 مستفيد من العاملين بالشركة في وظائف متعددة كيميائيين ومهندسين وفنيين تشغيل وصيانة ومشرفين شبكات مياه وصرف وسائقين وأمن وعمال خدمات معاونة بكافة المناطق والمحطات التابعة للشركة.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أن الشركة تسعى بكامل طاقتها لتوفير كافة المهمات الوقائية التي تسمح بمواجهة الأزمة، بتوفير خوذات وأوجه لحام، وأقماع تحويلات مرورية، وحقائب الأعمال الطارئة، ومهمات السلامة والصحة المهنية ، ومجموعة من المستلزمات الطبية والاسعافات الأولية.

وصرح مسئولى اللجنة الوقائية أن الشركة دعمت العاملين  بحوالى 11 ألف مهمة وقائية وللأول مرة يتم توريد عدد (200) بدلة تطهير خاصة بالعاملين بالصرف الصحي  وتمتاز البدلة بمقاومتها للأحماض والقلويات الكيميائية وللوقاية من المخاطر البيولوجية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نواب الشيوخ بـ «البحر الأحمر»: أزمة مياه الشرب بالمحافظة في طريقها إلى الحل

بتكلفة 620 مليون جنيه..محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحي ديروط بالظهير الصحراوي

شركة مياه الشرب بأسيوط تطلق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه بأبو غدير والشيخ عمران

القابضة للمياه: توفير العمالة المؤهلة لتشغيل المحطات وصيانة الشبكات

مياه المنوفية: إجراءات وقائية لرعاية العاملين

القابضة للمياه تستجيب لـ أهالي دكران بأسيوط

ترشيحاتنا

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن أجايي

الإمارات تقرر تعليق منح التأشيرة لمواطني 8 دول عربية

أدعية الفرج العاجل.. أدوية ربانية تزيل الهم والحزن

خوفا من تفشي سلالة كورونا الجديدة .. نداء عاجل من النواب لوقف الرحلات من وإلى بريطانيا

في ذكرى رحيل سناء جميل .. زوجها كاد أن يشهر إسلامه بسببها

بسبب سلالة كورونا الجديدة.. مستشار رئيس الوزراء البريطاني يرجح تشديد تدابير الإغلاق ببلاده

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج طول النظر عند الأطفال بالأعشاب والتمارين

الصورة الأخيرة.. سائح يسقط جثة هامدة من أعلى شلال بسبب سيلفي .. شاهد

4 علاجات منزلية فعالة للتخلص من الكحة