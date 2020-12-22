مياه أسيوط: تعزيز المهمات الوقائية بـ11 ألف مهمة وقائية

حرصت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد على تعزيز إجراءاتها الاحترازية الوقائية فى ضوء الخطة الموضوعة والتى اتخذتها الشركة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بما يقرب من 11 ألف مهمّة وقائية لتوزيعها على ما يقرب من يقرب من حوالي 3550 مستفيد من العاملين بالشركة في وظائف متعددة كيميائيين ومهندسين وفنيين تشغيل وصيانة ومشرفين شبكات مياه وصرف وسائقين وأمن وعمال خدمات معاونة بكافة المناطق والمحطات التابعة للشركة.





وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أن الشركة تسعى بكامل طاقتها لتوفير كافة المهمات الوقائية التي تسمح بمواجهة الأزمة، بتوفير خوذات وأوجه لحام، وأقماع تحويلات مرورية، وحقائب الأعمال الطارئة، ومهمات السلامة والصحة المهنية ، ومجموعة من المستلزمات الطبية والاسعافات الأولية.



