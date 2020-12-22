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أخبار العالم

الإمارات تقرر تعليق منح التأشيرة لمواطني 8 دول عربية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:07 م
الإمارات
الإمارات
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محمود نوفل
أصدرت السلطات الإماراتية قرارًا بتعليق منح تأشيرة دخول البلاد لمواطني 8 دول عربية هي سوريا ولبنان والعراق وتونس والجزائر وليبيا واليمن والصومال. 

وذكرت صحيفة الرؤية العمانية أن القرار أيضًا تضمن وقف تأشيرات العمل والزيارة للموجودين خارج البلاد من مواطني 5 دول اخري هي  دولة، بينها 8 دول عربية، وهي إيران وتركيا وأفغانستان وكينيا وباكستان.

وأرجعت الصحيفة العمانية  هذا القرار الي القيود التي فرضت على بعض التأشيرات "مؤقتة" بسبب تفشي جائحة كوفيد-19 وذلك نقلا عن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد. 

وكانت  شركة طيران الإمارات، أعلنت عن تعليق رحلاتها الجوية من وإلى السعودية اعتبارا من امس الاثنين، وذلك مع إعلان بريطانيا عن سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد، نشرت الرعب في العالم. 

واضطرت دول أوروبا إلى قطع خطوط النقل معها، وكذلك فعلت السعودية بوقف الرحلات الجوية من وإلى العالم، كإجراء احترازي، وفق ما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وقالت الشركة، إن القرار يأتي تماشيًا مع القرارات السعودية، والتي اتخذت قرارها حرصًا على جميع المغادرين والقادمين إليها.

وأضافت الشركة الإماراتية، أنه يجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال الناقلة للحصول على خيارات إعادة الحجز.
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