وزير الأوقاف يصطحب الوفد السوداني لزيارة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

قام الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة ، والدكتور عبد الرحيم علي محمد رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان ، بزيارة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم الثلاثاء 22 / 12 / 2020م ، حيث أطلعهما الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، من جانبهما أشاد كل من وزير الأوقاف السوداني ورئيس مجمع الفقه الإسلامي بهذه الإصدارات وبدور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في نشر الفكر الوسطي وبخاصة في مواجهة الفكر المتطرف ، وفي حركة الترجمة ، وفي مجال ثقافة الطفل .





و قال الدكتور عبد الرحيم ادم سليمان رئيس المجمع الفقهي الإسلامي بالسودان لي ارتباط وحب قديم يربطني بجمهورية مصر العربية . فكنت استمع لإذاعة صوت العرب بدات زيارتي لمصر في اوائل التسعينات وزرت العديد من المدن المصرية





وأضاف خلال كلمته في افتتاح دورة تدريب الأئمة السودانيين نحن مطالبون بتجديد الخطاب الاسلامي ومن بين الأشياء التي يغفلها الخطاب الديني هو الاهتمام بالمرأة ، نحن نقول أن إدارة البيت من الداخل اهم من ادارة المجتمع .





واختتم حديثه بتوجيه الشكر لوزير الأوقاف المصري الذي اعد لنا لقاءات مع المفتي والبابا حتى نتبادل وجهات النظر .