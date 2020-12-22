كيف تقضى على قشرة الشعر بسهولة.. شاهد نصائح مهمة من هانى الناظر

أكد الدكتور هانى الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق، ان قشرة الشعر تزيد فى فصل الشتاء بشكل كبير وتعد مشكلة، وتظهر على الملابس بشكل ملحوظ، لافتًا إلى أنه يجب استخدام أى نوع من شامبو القشرة وتدليكه على فروة الرأس وتركه لمدة 7 دقائق قبل غسله.





وأضاف الناظر ، خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc، أنه يجب الابتعاد عن غسل الشعر نفسه بالشامبو ولكن غسل فروة الرأس فقط، محذرا من غسل الشعر بالخل المخفف لأنه يسبب جفاف البشرة.



