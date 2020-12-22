حديقة الحيوان: استقبال 3 زرافات جدد حدث تاريخى.. فيديو

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لوزارة الزراعة بحديقة الحيوان، إن وصول الزرافات للحديقة يعد حدثا تاريخيا، لافتا إلى أن الحديقة أغلقت فترة كبيرة خلال عام 2020.





وأشار رجائى خلال لقاء على فضائية dmc، إلى أنه تم اعتماد نظام البدل من وزير الزراعة وتم استبدال الحيوانات الهامة التى تم عمل خطة إكثار لهم مثل فرس النهر، سيد قشطة وتم تبديلهم للاستفادة منهم واستقدام حيوانات جديدة لحديقة الحيوانات.



