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حديقة الحيوان: استقبال 3 زرافات جدد حدث تاريخى.. فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:06 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لوزارة الزراعة بحديقة الحيوان، إن وصول الزرافات للحديقة يعد حدثا تاريخيا، لافتا إلى أن الحديقة أغلقت فترة كبيرة خلال عام 2020.

وأشار رجائى خلال لقاء على فضائية dmc، إلى أنه تم اعتماد نظام البدل من وزير الزراعة وتم استبدال الحيوانات الهامة التى تم عمل خطة إكثار لهم مثل فرس النهر، سيد قشطة وتم تبديلهم للاستفادة منهم واستقدام حيوانات جديدة لحديقة الحيوانات.

وتابع كان لدينا زرافة واحدة فقط واستقدام 3 زرافات جديدة ما يعمل على إكثار الزرافات داخل الحديقة، منوها بأن استقدام الزرافات سيحدث طفرة داخل الحديقة.
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