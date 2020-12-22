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منوعات

أنجبت مولودا في دولة أخرى.. أم تتلقى فاتورة مستشفى بقيمة 100 ألف دولار

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:48 م
أم تتلقى فاتورة مستشفى
أم تتلقى فاتورة مستشفى بقيمة 100 ألف دولار
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هدير علاء
صُدمت أم بريطانية إثر تلقيها فاتورة طبية تُقدر قيمتها بحوالي 100 ألف دولار، وذلك بعد أن وضعت مولودها مبكرًا عن موعده المقرر عن طريق عملية قيصرية طارئة أثناء تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية.

كانت "إيمي كولينز"، البالغة من العمر 30 عامًا، قد أنجبت طفلها "ويليام" في الأسبوع الـ24 من الحمل خلال رحلتها إلى ولاية "تكساس" الأمريكية.


وتناول تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية تفاصيل هذه الواقعة، موضحًا أن "كولينز"، وهي من مدينة "برمنجهام" بإنجلترا، كان من المقرر أن تعود إلى بلادها في الـ13 من ديسمبر الجاري، لكنها وضعت مولودها في الولاية الأمريكية قبل يومين من الموعد المحدد لعودتها؛ وبسبب عدم وجود تأمين صحي لديها، فقد فوجئت الأم بأن فاتورة الخدمات الطبية التي تلقتها بإحدى المستشفيات الأمريكية والتي شملت خضوعها للعملية القيصرية ورعاية رضيعها بعد الولادة تجاوزت الـ100 ألف دولار.

وقالت "سارا كوفي"، والدة "إيمي كولينز"، في تصريحات لوسائل إعلام إنها تشعر بقلق بالغ حيال ابنتها وحفيدها، خاصة وأن فاتورة علاجهما وصلت إلى مبلغ هائل لأنهما في أمريكا ولا يتلقيان الرعاية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة.

وأوضحت "كوفي" أن حفيدها "ويليام" من المقرر أن يمكث بالمستشفى لأشهر، ومن ثم فإن الفاتورة يمكن أن تتضاعف لتصل إلى مئات الآلاف من الدولارات، ووصفت الوضع بكونه أشبه بـ"كابوس"، مشيرة إلى أنه رغم أن ابنتها أعدت خطة للدفع إلا أنها ليست متأكدة مما إذا كان في استطاعتها سداد هذا المبلغ بأكمله.


يشار إلى أن "إيمي" كانت قد تزوجت من مهندس أمريكي يقيم في ولاية "تكساس" العام الماضي، لكنها كانت تتنقل بين إنجلترا والولايات المتحدة، وقد قررت العودة إلى بلادها قبيل موعد الولادة، لكنها أنجبت قبل عودتها بفترة وجيزة، مما تسبب لها في ورطة مالية.

وقد أنشأت "سارا كوفي" صفحة لجمع التبرعات عبر الإنترنت، حيث تسعى من خلال هذه الخطوة إلى مساعدة ابنتها على سداد فاتورتها الطبية بالمستشفى الأمريكي.
أنجبت مولودا في دولة أخرى.. أم تتلقى فاتورة مستشفى بقيمة 100 ألف دولار
أنجبت مولودا في دولة أخرى.. أم تتلقى فاتورة مستشفى بقيمة 100 ألف دولار
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