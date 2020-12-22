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محافظات

كورونا السبب.. حملة على سيارات النقل الجماعي بالغربية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:15 م
صدى البلد
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احمد علي
شن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم حملة لإيقاف سيارات الشركة الإنجليزية لنقل الركاب، بشوارع مدينة طنطا. 


كما وجه إدارة المرور بسحب تراخيص 4 سيارات غير متبعة للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالسعة المحددة وتحميل عدد زائد من الركاب، حيث تم إنزال العدد الزائد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما وجه إدارة المرور باستمرار تلك الحملة على جميع  السيارات والميكروباصات حتى التزام الجميع. 

ويناشد المحافظ المواطنين بتوخي الحذر واتباع كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا وارتداء الكمامة وعدم الاستهانة بالوباء.
كورونا السبب.. حملة على سيارات النقل الجماعي بالغربية
كورونا السبب.. حملة على سيارات النقل الجماعي بالغربية
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