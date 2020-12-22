كورونا السبب.. حملة على سيارات النقل الجماعي بالغربية

شن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم حملة لإيقاف سيارات الشركة الإنجليزية لنقل الركاب، بشوارع مدينة طنطا.









كما وجه إدارة المرور بسحب تراخيص 4 سيارات غير متبعة للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالسعة المحددة وتحميل عدد زائد من الركاب، حيث تم إنزال العدد الزائد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما وجه إدارة المرور باستمرار تلك الحملة على جميع السيارات والميكروباصات حتى التزام الجميع.



