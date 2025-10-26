قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
هاجر ابراهيم

استعرض برنامج «صباح البلد» تقديم الإعلامية سارة مجدي على قناة صدى البلد، مقال للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، المنشور في صحيفة «الأخبار» تحت عنوان: «حلم فاروق حسني».

وقالت إلهام أبو الفتح: سيكون لدينا أكبر متحف للآثار المصرية في العالم تلك كانت الجملة التي قالها الفنان فاروق حسني ذات يوم، وكان وزيرا للثقافة في ذلك الوقت وهو يجلس علي العشاء في معهد العالم العربي في باريس في حوار عابر مع أحد المشاركين في العشاء، كلمات خرجت منه بعفوية، دون أوراق أو ميزانية أو خطة تنفيذ، لكنه كان حلمًا لفنان يرى أن حضارة بلده لا تليق بها كلمة "مخزن" التي وصف بها الأجنبي المتحف المصري القديم في التحرير.

واعتبرها إهانة لبلده وتاريخ بلده ردّ عليه فاروق حسني بهدوء، لكنه كان يشتعل من الداخل: هيبقى عندنا أكبر متحف في العالم عاد إلى القاهرة وهو مؤمن أن ما قاله لا يجب أن يظل جملة او حلما ، بل مشروعًا واجب التنفيذ مشروع متحف يليق باسم مصر وحضارتها وآثارها.

الوزير كان يفكر بثقة الفنان الذي يرى أبعد من الأرقام:"الأعمال الكبيرة بتجيب تمويلها ومن هذه اللحظة، بدأ الحلم يتحرك تحولت الفكرة إلى مشروع قومي، وبدأت الاستعدادات والدراسات والاختيارات.. وخلية نحل تعمل بكل الجهد والوطنية بعد أن استطاع الحصول علي التمويل اللازم

اختير موقع المتحف عند سفح الأهرامات، ليكون امتدادًا طبيعيًا للتاريخ الذي تحمله الرمال من حوله.
وقبل البدء في البناء تم نقل تمثال رمسيس في موكب ملكي يليق به وتم وضعه في مدخل المتحف حسب تخطيط المشروع وبدأت سنوات من العمل المتواصل حتى اصبح الحلم حقيقة، وصار لمصر صرحٌ يليق بتاريخها الممتد لآلاف السنين.

وتوقف البناء ثم جاء الزعيم الرئيس السيسي ليدفع بقوة ويعود العمل ليلا ونهارا، ليتم الإنجاز؛ و تحديد موعد الافتتاح ١ نوفمبر القادم في حفل عالمي بحضور دولي كبير، ويعيد لمصر مكانتها العالمية بمتحف يليق بحضارتها.

التشغيل التجريبي بدأ في اكتوبر ٢٠٢٤ .. منذ عام مضي وشهد إقبالاً غير مسبوق وتحولت المنطقة حوله مع مدخل الاهرامات الي مكان حضاري وسياحي من الدرجة الاولي ، اليوم، ونحن ننتظر حفل افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا، لابد ان نتذكر تلك اللحظة التي نطق فيها فاروق حسني جملته في باريس، بلا ورق ولا لجان فقط مجرد حلم لفنان آمن ببلده وبقدرات بلده… وأن بلده تستحق مكانتها بين الأمم.

حلم بدأ بكلمة، وتحول إلى أكبر متحف للآثار في العالم لحضارة واحدة .. ينتظر حضور زعماء ومشاهير العالم كله وتغطية إعلامية عالمية تحية للفنان فاروق حسني الذي تحول حلمه واقع تفخر به مصر كلها.


 

إلهام أبو الفتح فاروق حسني الفنان فاروق حسني متحف للآثار المصرية العالم العربي

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
اسماء أبو اليزيد
مي عمر
