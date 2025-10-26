بوتين: قوات الردع النووي الروسية في أعلى مستوى وتتفوق على الدول النووية الأخرى

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انتهاء التجارب على صاروخ بوريفيستنيك، موجها القوات الروسية لتحديد الطرق الممكنة لاستخدامه.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع قيادة مجموعة القوات المشتركة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وفقا لوكالة أنباء سبوتنك الروسية، اليوم /الأحد/ - "إن حداثة قواتنا المسلحة، أو بالأحرى ردعنا النووي، في أعلى مستوياتها. وربما لا نبالغ إن قلنا إنها في مستوى أعلى من مستوى جميع الدول النووية على الأقل".

وأشار إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لوضع هذا الصاروخ في حالة تأهب قتالي. وأضاف أن صواريخ "كروز" التي تعمل بالطاقة النووية منتج فريد من نوعه، لا مثيل له في أي مكان آخر في العالم.

وأضاف "اليوم، خلال الاجتماع، سننظر في الوضع الحالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة، في مناطقها الفردية، وسنستمع إلى تقارير من قادة مجموعات القوات حول أداء المهام من قبل المجموعات التابعة لهم".

وتابع: "من أجل تقليل الخسائر غير الضرورية، أطلب، كما فعلنا في السابق، أن تتخذوا كل التدابير الشاملة لضمان استسلام العسكريين الأوكرانيين - أولئك الذين يرغبون في ذلك بالطبع".

وأضاف: "فيما يتعلق بتدريب القوات الهجومية الاستراتيجية، أكدنا مجددًا موثوقية الدرع النووي الروسي . فالقوات الاستراتيجية قادرة تمامًا على ضمان الأمن القومي الروسي ودولة الاتحاد".

وقال بوتين: "أود أن أشير إلى أن نجاح القوات الروسية في تطويق محور كراسنوارميسكو-ديميتروفسكوي ومدينة كوبيانسك، وكذلك نتائج المهام القتالية في مناطق أخرى، أصبح ممكنا بلا شك بفضل الأعمال البطولية لجنودنا ورقيبنا وقادتنا الصغار، بالإضافة إلى العمل الدقيق للقيادة والقيادة على جميع المستويات".