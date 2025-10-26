قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطفلة ريـتـاج.. الفلسطينية التي جلست بجوار الرئيس السيسي تحمل وجع غزة
بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف
أسامة حسني يكشف عن منافس القلعة الحمراء.. تفاصيل
محافظ الدقهلية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات للمواطنين
ببطاقات مضروبة.. موظفان بخدمة العملاء يستوليان على أرقام هواتف المواطنين المميزة لإعادة بيعها
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مقتل 4 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ 88 مليون جنيه
ماليزيا والبرازيل تؤيدان الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة في غزة
تفاصيل جديدة في دعوي حبس رفعتها طليقة نجم الأهلي | خاص
سعر أشهر عيار ذهب صباح اليوم 26-10-2025
موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا
كيفية الاستعلام و سداد مخالفات المرور إلكترونيا
المستشار أحمد عبد الغني أمينا عاما للشيوخ..وحسني عبد اللطيف رئيسا للجنة التشريعية
أخبار العالم

بوتين: قوات الردع النووي الروسية في أعلى مستوى وتتفوق على الدول النووية الأخرى

بوتين
بوتين
أ ش أ

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انتهاء التجارب على صاروخ بوريفيستنيك، موجها القوات الروسية لتحديد الطرق الممكنة لاستخدامه.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع قيادة مجموعة القوات المشتركة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وفقا لوكالة أنباء سبوتنك الروسية، اليوم /الأحد/ - "إن حداثة قواتنا المسلحة، أو بالأحرى ردعنا النووي، في أعلى مستوياتها. وربما لا نبالغ إن قلنا إنها في مستوى أعلى من مستوى جميع الدول النووية على الأقل".

وأشار إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لوضع هذا الصاروخ في حالة تأهب قتالي. وأضاف أن صواريخ "كروز" التي تعمل بالطاقة النووية منتج فريد من نوعه، لا مثيل له في أي مكان آخر في العالم.

وأضاف "اليوم، خلال الاجتماع، سننظر في الوضع الحالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة، في مناطقها الفردية، وسنستمع إلى تقارير من قادة مجموعات القوات حول أداء المهام من قبل المجموعات التابعة لهم".

وتابع: "من أجل تقليل الخسائر غير الضرورية، أطلب، كما فعلنا في السابق، أن تتخذوا كل التدابير الشاملة لضمان استسلام العسكريين الأوكرانيين - أولئك الذين يرغبون في ذلك بالطبع".

وأضاف: "فيما يتعلق بتدريب القوات الهجومية الاستراتيجية، أكدنا مجددًا موثوقية الدرع النووي الروسي . فالقوات الاستراتيجية قادرة تمامًا على ضمان الأمن القومي الروسي ودولة الاتحاد".

وقال بوتين: "أود أن أشير إلى أن نجاح القوات الروسية في تطويق محور كراسنوارميسكو-ديميتروفسكوي ومدينة كوبيانسك، وكذلك نتائج المهام القتالية في مناطق أخرى، أصبح ممكنا بلا شك بفضل الأعمال البطولية لجنودنا ورقيبنا وقادتنا الصغار، بالإضافة إلى العمل الدقيق للقيادة والقيادة على جميع المستويات".

الرئيس الروسي بوتين صاروخ بوريفيستنيك أوكرانيا

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي

حادث طريق السويس

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

عمرو أديب

زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

جولة محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يتابع تطوير ورفع كفاءة قطاع جديد بكورنيش حي شرق شبين الكوم

في إطار الحرص على مشاركة أبناء محافظة بورسعيد في الحدث التاريخي العالمي المتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير،

تعرّف على أماكن الشاشات العملاقة الناقلة لاحتفال افتتاح المتحف المصري بأحياء بورسعيد

فاعليات الندوة بمركز إعلام مطروح

التفكير النقدي وبناء الإنسان.. ندوة بمجمع إلاعلام بالتعاون وأزهر مطروح

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

أحمد فهمي

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

