عالمة مصريات فرنسية: المتحف المصري الكبير دعوة للعالم لاكتشاف ثراء الحضارة المصرية القديمة
من الصناعة إلى التعليم.. مدبولي يفاجئ مدرسة ابتدائية بالسويس ويتفقد سير العملية التعليمية
الطفلة ريـتـاج.. الفلسطينية التي جلست بجوار الرئيس السيسي تحمل وجع غزة
بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف
أسامة حسني يكشف عن منافس القلعة الحمراء.. تفاصيل
محافظ الدقهلية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات للمواطنين
ببطاقات مضروبة.. موظفان بخدمة العملاء يستوليان على أرقام هواتف المواطنين المميزة لإعادة بيعها
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مقتل 4 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ 88 مليون جنيه
ماليزيا والبرازيل تؤيدان الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة في غزة
تفاصيل جديدة في دعوي حبس رفعتها طليقة نجم الأهلي | خاص
سعر أشهر عيار ذهب صباح اليوم 26-10-2025
موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا
أخبار البلد

التعليم تعلن بدء التسجيل في دوري مدارس مصر .. اعرف التفاصيل

دوري مدارس مصر
دوري مدارس مصر
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن بشرى سارة لكل الموهوبين رياضيا في مدارس جمهورية مصر العربية 

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انطلاق المرحلة الأولى من دوري مدارس مصر بالتعاون بين:  وزارة التربية والتعليم  ، و ⁠وزارة الشباب والرياضة و الاتحاد المصري للرياضة المدرسية بجوائز مالية قيّمة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء التسجيل في دوري مدارس مصر بهدف اكتشاف المواهب الشابة في المجال الرياضي ودعم العمل التطوعي بين الطلاب ، مؤكدةً أن التسجيل يتم من خلال المعلمين بالمدارس 

مراحل مسابقى دوري مدارس مصر 

  • المرحلة الأولي : دورى المدرسة
    تقام المسابقة بين الفصول في كل مدرسة
  • المرحلة الثانية : دورى الإدارة التعليمية
    تقام المسابقات بين المدارس داخل الإدارة التعليمية
  • المرحلة الثالثة : دورى المديرية التعليمية
    تقام المنافسة بين الإدارات التعليمية داخل المحافظة
  • المرحلة الرابعة : دورى الجمهورية
    تقسم المحافظات الي ٨ قطاعات و تقام المنافسة بين كل قطاع
  • المرحلة الخامسة : النهائيات

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن آخر موعد للتسجيل في دوري مدارس مصر  يوم 5 نوفمبر 2025 

وبحسب ما تم إعلانه رسميا عن دوري مدارس مصر ، قد تم إطلاق منصة رقمية شاملة تهدف الى الوصول إلى جميع طلاب مصر بما في ذلك أكثر من 22 مليون طالب ، حيث يقوم معلم التربية الرياضية بتسجيل فرق المدرسة بشكل فوري ، ليصبح المدرب الرسمي وقائد الجهاز الفني للفريق

وسيتم انشاء ملفات شخصية غنية بالبيانات الدقيقة الشاملة للرياضيين ، يتضمن نتائج الاختبارات الطبية و البدنية ويتابع تطور اللاعب منذ اليوم الأول ليكون مرجعا موثوقا للكشافين المعتمدين

وسيتم تحقيق العدالة المطلقة في عملية الاختيار من خلال تقنية تحليل أداء المباريات واللاعبين باستخدام أدوات وتقنيات متقدمة لضمان أعلى مستويات الشفافية 

وزارة التربية والتعليم دوري مدارس مصر مدارس مصر التعليم

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

