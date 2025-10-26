قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بدء الاختبارات القبلية للمرحلة الثانية من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية بالمدارس

ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تبدأ اليوم الأحد الاختبارات القبلية للمرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن  الاختبارات القبلية للمرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية ، تعقد في المدارس وفق الجداول الزمنية المحددة تحت إشراف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والإدارة المركزية للتعليم العام وبالتنسيق مع المديريات التعليمية في المحافظات المستهدفة، تمهيدًا لتنفيذ البرامج التدريبية المكثفة التي تهدف إلى رفع كفاءة الطلاب في مهارات القراءة والكتابة والتعبير اللغوي.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية

و تستهدف المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية نحو ما يقرب من نصف مليون طالب وطالبة من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي في ألف مدرسة، وذلك في 10 محافظات.

 وياتي إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية ، استكمالًا للنجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى من البرنامج، والتي أسهمت في تحسين مهارات الطلاب اللغوية ، وذلك في إطار جهود الدولة لترسيخ الهوية اللغوية والثقافية المصرية، وبناء جيل واعٍ ومتمكن من لغته العربية باعتبارها ركيزة أساسية للمعرفة والابتكار والتواصل.

وتضم محافظة المنيا سبع إدارات تعليمية يشارك بها 61,422 طالبًا، بينما تشارك محافظة البحيرة بسبع إدارات أيضًا يشارك منها عدد 65,725 طالبًا.

وفي محافظة كفر الشيخ، تشارك خمس إدارات تعليمية يشارك منها 51,042 طالبًا، في حين تشارك محافظة الوادي الجديد بثلاث إدارات تعليمية بعدد 13,713 طالبًا.

أما محافظة قنا فتضم ست إدارات تعليمية يشارك فيها 48,316 طالبًا، بينما تشارك محافظة مطروح بأربع إدارات تعليمية يشارك منها 32,110 طالبًا.

وفي محافظة الأقصر تشارك خمس إدارات تعليمية بإجمالي يشارك بها 29,834 طالبًا، أما محافظة بني سويف فتضم سبع إدارات تعليمية يشارك بها 56,463 طالبًا.

كما تشارك محافظة بورسعيد بست إدارات تعليمية تضم 38,607 طالبًا، وأخيرًا محافظة الدقهلية بثماني إدارات تعليمية تضم 54,855 طالبًا.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

