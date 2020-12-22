أخبار الفن.. تفاصيل جديدة حول إصابة مديرة أعمال أنغام بـ كورونا.. والفنانة تكشف وضعها الصحى.. ومحيي إسماعيل: رفضت العمل مع عادل إمام وفاروق حسني أكلني ضفادع وقواقع

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:









علق النجم ماجد المصري على رفض بعض الفنانين تصريحا سابقا له أعلن خلاله رفضه عمل بناته أو زوجته في الوسط الفني.









وقال ماجد المصري، في ندوة عقدت له في موقع "صدى البلد" الإخباري، إن كل فنان حر في رأيه، وإنه لم ينزعج من رد فعل بعض الزملاء الرافضين للتصريح.









ونفى ماجد المصري وجود أي نية لإهانة زميلاته بهذا التصريح، معتبرا إياه رأيا شخصيا ومن حقه، دون أي تجاوز في حق أحد، متعجبا ممن فهم الأمر إهانة لأي زميلة.









كان النجم ماجد المصري، حل ضيفًا على موقع «صدى البلد» الإخباري، لتكريمه عن أحدث أعماله الفنية -مسلسل «الوجه الآخر»- الذي تم عرضه مؤخرًا، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور عرضه على قناة cbc الفضائية.









تصدرت الفنانة البحرينية زينب العسكرى قائمة الأكثر بحثًا على مؤشر البحث "جوجل"، بعدما تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لها ظهرت فيه بعد غياب دام لأكثر من 11 عامًا بملامح مختلفة بشكل كبير لدرجة زعم البعض خضوعها لعملية تجميل.









ونرصد لكم فى السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنانة زينب العسكرى:

- زينب العسكرى فنانة ومنتجة وكاتبة بحرينية





- بدأت العسكري مشوارها الفني عام 1991 عبر المسرح القومي البحريني بأدوار صغيرة





- عملت فى المجال الفنى لـ أكثر من 18 عاما





- تزوجت واعتزلت الفن عام 2009

















أصيبت راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، وزوجة الفنان محمد الشرنوبى، بفيروس كورونا.









وأعلنت راندا رياض عن إصابتها من خلال خاصية ستورى عبر حسابها بموقع "إنستجرام" عقب إعلان زوجها محمد الشرنوبى إصابته، وكتبت: "نتيجة تحليل كورونا طلع إيجابى.. كان أسبوع صعب بس الحمدلله الأعراض خفت وبقيت أحسن".









وترددت شائعات حول إصابة الفنانة انغام بفيروس كورونا، الأمر الذى نفته من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر".









وقالت الفنانة أنغام: "أنا لا أخرج من المنزل كثيرا"، وأكدت أن مديرة أعمالها وزوجها أصيبا بفيروس كورونا ولكنها لم تراهما أبدا بسبب ظروف فيروس كورونا والآن هما بخير وحالتهما الصحية جيدة الآن.









وأضافت أنغام أن حالتها الصحية جيدة وليس لديها اعراض أو أي شيء، وتابعت: "وإذا حدث لي أي إصابة سوف أقول لأن الإصابة ليست عيبا".









حل الفنان محيي إسماعيل ضيفا أمس، الاثنين، على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، وتداول رواد "تويتر" عددًا من تصريحات الفنان محيي إسماعيل خلال لقائه.









وتحدث الفنان محيي إسماعيل خلال لقائه عن سبب رفضه المشاركة في مسلسل "عفاريت عدلي علام" مع الزعيم عادل إمام.









وقال محيى إسماعيل، خلال لقائه ببرنامج "صحابة السعادة" مع النجمة إسعاد يونس المذاع على قناة dmc: "أنا راجل عملت أعمال كويسة ولها قيمة، وعمري ما عملت أفلام درجة تانية، واجتهدت كتير أوى، ولا يمكن أنسى موقف عندما عرض عليّ العمل مع عادل أمام في عفاريت عدلي علام، قلت عادل يكلمني الأول، ورفضت المشاركة ولكنه لم يتصل بي، وتبين أنه كان بيتكرّم في تونس".









وأضاف محيي: "اتعرضت عليّ أعمال ومسلسلات ورفضتها وبقول واللي عايزني يجيبني في السينما مش مسلسلات وفلسفتي في الحياة خلى اتجاهك ناحية وخد الحياة ناحية تانية".













نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:





تعافى الفنانة صابرين من فيروس كورونا

أعلنت الفنانة صابرين، عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، شفاءها من فيروس كورونا؛ بعد أسبوعين من إصابتها.





وطمأنت الفنانة صابرين، جمهورها، وكتبت «بفضل الله أولًا ثم دعواتكم مسحة كورونا سلبية».





كانت أعلنت الفنانة صابرين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





وكتبت الفنانة صابرين، في منشور سابق لها: "الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم".











إصابة محمد هشام الرشيدي مخرج فيلم "ماكو" بفيروس كورونا

أعلن المخرج محمد هشام الرشيدى، إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".







