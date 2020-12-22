تفاصيل جديدة حول إصابة مديرة أعمال أنغام بـ كورونا.. والفنانة تكشف وضعها الصحى

أصيبت راندا رياض ، مديرة أعمال الفنانة أنغام، وزوجة الفنان محمد الشرنوبى، بفيروس كورونا.









وأعلنت راندا رياض عن إصابتها من خلال خاصية ستورى عبر حسابها بموقع "إنستجرام" عقب إعلان زوجها محمد الشرنوبى إصابته، وكتبت: "نتيجة تحليل كورونا طلع إيجابى.. كان أسبوع صعب بس الحمدلله الأعراض خفت وبقيت أحسن".









وترددت شائعات حول إصابة الفنانة انغام بفيروس كورونا، الأمر الذى نفته من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر".









وقالت الفنانة أنغام: "أنا لا أخرج من المنزل كثيرا"، وأكدت أن مديرة أعمالها وزوجها أصيبا بفيروس كورونا ولكنها لم تراهما أبدا بسبب ظروف فيروس كورونا والآن هما بخير وحالتهما الصحية جيدة الآن.



وأضافت أنغام أن حالتها الصحية جيدة وليس لديها اعراض أو أي شيء، وتابعت: "وإذا حدث لي أي إصابة سوف أقول لأن الإصابة ليست عيبا".





