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رياضة

مشاهد لا تنسى.. عصام الحضري يسترجع ذكريات ارقص يا حضري

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:30 م
عصام الحضري
عصام الحضري
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ندى فكرى
نشر النجم عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق ، صورة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام".

و ظهر الحضري، في الصورة و هو فوق العارضة و علق قائلا :" الذكريات شئ فوق الاراده وفوق القلب وفوق المشاعر لهذا هي لا تنسي ( ارقص يا حضري 😂❤️)"

يذكر ان قيس عاشور، المتحدث الرسمي بنادي النجم الساحلي، كشف عن أخر مستجدات مفاوضات النادي التونسي مع عصام الحضري، لتولي منصب مدرب حراس الفريق.

وأكد قيس عاشور في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "هناك تطور جديد ومفاوضات متقدمة مع عصام الحضري بشأن تولي منصب مدرب الحراس ، وأن هناك جلسة ستجمعهم مع الحضري بعد مباراة المقاولون العرب".

وتابع: "هناك ظروف عائلية وراء عدم تعاقد النادي التونسي مع عصام الحضري حتى الوقت الجاري ، لكن اختياره جاء من قبل مسئولي النادي وليس المدير الفني".

وكان مصدر مسؤول في نادي النجم الساحلي التونسي، كشف عن الخطوة الأخيرة التي تفصل عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، من تولي تدريب حراس الفريق.

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات لصدى البلد: "عصام الحضري كان لديه مشاكل أسرية منعته من السفر لتونس من أجل توقيع العقود كمدرب للحراس".

وتابع المصدر: "اللاعب أنهى كافة الاتفاقات المالية الخاصة به، حيث سيتولى تدريب حراس الفريق الأول، وتدريب حراس فريق الشباب الأقل من 18 عاما".

وأضاف: "الخطوة الأخيرة التي تفصله عن تدريب الفريق هي توقيع العقود وسيوقع عليها عند وصول بعثة الفريق إلى مصر يوم 20 ديسمبر من الشهر الجاري لملاقاة فريق المقاولون العرب بالكونفيدرالية"
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