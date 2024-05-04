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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

20 جنيهًا للفرد.. إقبال كبير على شواطئ الغردقة في شم النسيم| شاهد

صورة موضوعية
صورة موضوعية

في يوم عيد شم النسيم، تعتبر شواطئ الغردقة وجهة مفضلة للمواطنين والسياح على حد سواء؛ حيث يتوافد الآلاف لقضاء وقت ممتع تحت أشعة الشمس وأمام المياه الزرقاء الفيروزية. تتنوع الخدمات المقدمة في الشواطئ بين العامة والخاصة، مع توفير أسعار منافسة تبدأ من 20 جنيهًا للفرد.

وتُعتبر الشواطئ العامة والخاصة في مختلف مناطق الغردقة، بدءًا من الجونة شمالاً وحتى سهل حشيش جنوباً، وجهة مثالية للاستمتاع بأوقات الفراغ في عيد الربيع. يتراوحت أسعار دخول هذه الشواطئ بين 20 و50 و150 و200 جنيه، حسب الخدمات المقدمة.

وتتنوع الفعاليات والأنشطة الترفيهية المقدمة على الشواطئ؛ حيث تتسابق الفنادق السياحية لتقديم عروض فنية وترفيهية متنوعة، إضافة إلى مسابقات وفعاليات خاصة للأطفال، كما تضمنت الاستعدادات لهذا العيد مضاعفة عدد المنقذين وتوفير سيارات الإسعاف المجهزة للتعامل مع الحالات الطارئة.

ويشهد منتجع العائلات بالغردقة إقبالاً كبيراً، حيث يُعتبر وجهة رئيسية للزوار في هذا العيد، مع تقديم خدمات متميزة وتوفير الأمن والراحة للزوار، بتكلفة دخول تبدأ من 20 جنيهًا للفرد.

وتُشير التقارير إلى أن الشواطئ في الغردقة تستقطب أعداداً كبيرة من الزوار خلال عيد شم النسيم، حيث يستمتع الرواد بالسباحة والاسترخاء دون رسوم إضافية، مع توافر الخدمات الأساسية التي يحتاجونها.

بهذه الخطوات، يتم توفير تجربة ممتعة ومريحة للزوار في شواطئ الغردقة، مما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في مصر، ويساهم في تعزيز السياحة الداخلية وجذب المزيد من الزوار إلى هذه المدينة الجميلة على ساحل البحر الأحمر.

البحر الأحمر الغردقة اخبار محافظة البحر الاحمر شم النسيم

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