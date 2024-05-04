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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الدقهلية: استمرار أعمال برنامج التوعية الشامل لتفعيل مبادرات إعادة تدوير المخلفات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استمرت أعمال الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية لتنفيذ برنامج التوعية الشامل بانشطة ادارات المخلفات بنطاق الدقهلية تحت مسمي الإطار المتكامل للإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة ودور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية والذي يستهدف إيضاح دور أجهزة الدولة بمحافظة الدقهلية في التعامل مع ملف المخلفات الصلبة.

كما يستهدف البرنامج الحث لمنظمات المجتمع المدني لبحث سبل دمج القطاع غير الرسمي واشراك أعضاء المجتمع وتفعيل مبادرات اعادة التدوير وتقليل النفايات بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور ايمن مختار، محافظ الدقهلية أن خطة البرنامج يتم تنفيذها لمدة ثلاث شهور ونصف بمراكز ومدن واحياء المنصورة وبلقاس ونبروه ودكرنس والمطرية واجا والسنبلاوين كمرحلة اولي، كما سيتم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي لتنفيذه  بالمدارس ومع مديرية الشباب والرياضة لتنفيذه بمراكز الشباب والرياضة.

واوضح  محمد حمص مدير الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة انه تم تنفيذ ندوة التوعية برئاسة مركز ومدينة نبروه التي استهدفت أصحاب المصلحة من منظمات المجتمع المدني ومن ضمن انشطتها الجمع والنقل والحفاظ على البيئة وايضا العاملين بمنظومة المخلفات الصلبة بمركز ومدينة نبروه والوحدات المحلية التابعة.

وتضمنت الندوة  تواصل العرض لمفهوم إدارة المخلفات الصلبة وايضا مفهوم الإدارة المتكاملة المستدامة للمخلفات الصلبة ودورها في الحفاظ على البيئة والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وايضاح دور الدولة بالدقهلية في غلق المقالب العشوائية المفتوحة التي تسبب انبعاثات وتصاعد غاز الميثان المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري وقيام الدولة بإنشاء وتطوير مرافق المعالجة والتدوير وإنشاء المدفن الصحي الهندسي لتقليل تلك الانبعاثات وانشاء وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وفتح قنوات التواصل لتلقي شكاوى المواطنين وكذلك جهود المحافظة من نقل كافة المقالب التاريخيه وإنشاء جهاز نظافة تجميل المنصورة وانشاء الإدارة المتكاملة للمخلفات ووحدة تدريب لبناء قدرات العاملين وشراء معدات جمع ونقل لخدمة المحافظة.

وشارك في اعمال الندوة مي سمير مدير إدارة التواصل المجتمعي والتوعية وبناء القدرات بوحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وإبراهيم عز الدين مسئول الشكاوى بادارة التواصل المجتمعي وبناء القدرات بوحدة الإدارة المتكاملة.

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الإدارة المتكاملة للمخلفات التضامن الاجتماعي التغيرات المناخية التواصل المجتمعى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المتكاملة للمخلفات الصلبة المخلفات الصلبة تلقي شكاوي المواطنين هلي خطط التنمية المستدامة مديرية الشباب والرياضة منظومة المخلفات

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