نجم الزمالك يلجأ لوكيل كارتيرون.. اعرف السبب

لجأ يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للاستعانة بحازم فتوح وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق الأبيض .
يأتي هذا من أجل مفاوضاته مع مسؤولي القلعة البيضاء لحسم ملف تجديد عقده خاصة وأن عقد أوباما ينتهي مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق جديد.
وكان وكيل كارتيرون عرض على اللاعب الانتقال لنادي التعاون السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل رغبة المدير الفني الفرنسي في الاستعانة بخدماته خلال الفترة المقبلة.
ولجأ اللاعب للاستعانة بوكيل كارتيرون من أجل الضغط على مسؤولي الزمالك لتلبية طلباته المادية من أجل تجديد عقده مع النادي الأبيض.