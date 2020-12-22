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رياضة

نجم الزمالك يلجأ لوكيل كارتيرون.. اعرف السبب

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:37 م
الزمالك
الزمالك
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ملك موسي
لجأ يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للاستعانة بحازم فتوح وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق الأبيض .

يأتي هذا من أجل مفاوضاته مع مسؤولي القلعة البيضاء لحسم ملف تجديد عقده خاصة وأن عقد أوباما ينتهي مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق جديد.

وكان وكيل كارتيرون عرض على اللاعب الانتقال لنادي التعاون السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل رغبة المدير الفني الفرنسي في الاستعانة بخدماته خلال الفترة المقبلة.

ولجأ اللاعب للاستعانة بوكيل كارتيرون من أجل الضغط على مسؤولي الزمالك لتلبية طلباته المادية من أجل تجديد عقده مع النادي الأبيض.
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