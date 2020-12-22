بالتعاون مع روتاري مصر الجديدة.. افتتاح معرض السوق الخيري بجامعة حلوان

نظمت إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان معرض السوق الخيري الثالث بالتعاون مع نادى روتارى مصر الجديدة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





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ويأتي ذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بتعزيز روح الانتماء ونشر ثقافة التكافل فى المجتمع الجامعى لدى شباب الجامعة، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة تجاه أبنائها الطلاب.





وقدم المعرض منتجات للطلاب وموظفي الجامعة بجوده عاليه واسعار رمزيه من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وغيرها ويحتوى المعرض على كل ما يحتاجه الطلاب والموظفين من الملابس بمختلف المقاسات، وضم المعرض حوالى ٧٥٠ قطعة.





و شهد المعرض إقبالا من الطلاب، وموظفى الجامعة وأشاد الجميع بالجهد المبذول، وقد تم المعرض تحت اشراف الاستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والاستاذة هند أبو عزيزة محمد مدير إدارة التكافل الاجتماعي، واشرف شهدة بإدارة التكافل الاجتماعي.



