بعد الإعلان عن التوصل لحل سلمي.. إثيوبيا: قلقون إزاء التطورات الأخيرة على الحدود مع السودان

أعربت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، عن قلقها الكبير إزاء التطورات الأخيرة عند الحدود مع السودان، داعية إلى حل المشكلة بشكل ودي.





وأكد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، وزير الخارجية، ديميكي ميكونين، إلتزام أديس أبابا بالعمل مع السودان لحل كافة القضايا.





ويأتي ذلك على الرغم من إعلان الخارجية الأثيوبية، صباح اليوم الثلاثاء، أن بلادها والسودان اتفقا على حل القضايا الحدودية بشكل سلمي ونهائي بعد أيام من التوتر.





وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، الثلاثاء، أن قضية الحدود بين البلدين ستحل سلميا من خلال الحوار، مضيفا أن أعداء إثيوبيا الذين أرادوا تضخيم المشكلة فشلوا ولن ينجحوا.





وتستأنف اليوم الثلاثاء، في العاصمة السودانية الخرطوم، اجتماعات اللجنة السياسية العليا للحدود بين السودان وإثيوبيا وتستمر ليومين.

ووصل إلى السودان فجر اليوم وفد إثيوبي رفيع المستوى، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ديميكي ميكونين، وكان في استقبال الوفد بمطار الخرطوم الدولي، وزير شؤون مجلس الوزراء السفير، عمر بشير مانيس، وعدد من المسؤولين.





وكان الجيش السوداني قد أعلن،أمس الاثنين، تقدمه في الخطوط الأمامية داخل منطقة الفشقة المتاخمة للحدود مع اثيوبيا، وسيطرته على منطقة خورشيد، آخر نقطة حدودية مع إثيوبيا؛ وذلك لأول مرة منذ 20 عاما.





وخلال الأسابيع الأخيرة، بدأ الجيش السوداني التمدد في الأراضي التي كانت تحت سيطرة الميليشيات الإثيوبية، طوال فترة الـ26 عاما الماضية.





وكان قد قتل قائد عسكري سوداني وثلاثة آخرون، إضافة إلى جرح نحو 27 ، الثلاثاء الماضي، إثر كمين نصبه جيش وميليشيات إثيوبية على مجموعة من الجيش السوداني في منطقة حدودية.





وفور وقوع الاشتباك غادر البرهان ورئيس هيئة الأركان وقيادات عسكرية رفيعة إلى المنطقة الشرقية، حيث أشرف البرهان ولمدة ثلاث أيام على تقدم الجيش لاستعادة مناطق أخرى، بعد تعزيزه بإمدادات برية وجوية لمواجهة الاعتداءات الإثيوبية.