"100 عام على تأسيس بنك مصر" مؤتمر بمركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس

بدأت فعاليات المؤتمر الذى ينظمه مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، بجامعة عين شمس اليوم الثلاثاء بعنوان "مائة عام على تأسيس بنك مصر 1920 -2020م "، بمشاركة أساتذة الجامعات ورجال الفكر والسياسة والاقتصاد، و تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و أ.د. أشرف مؤنس مدير المركز.





حضر المؤتمر الدكتور هشام تمراز، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشر ف مؤنس مدير المركز والأستاذ حسن سليمان مدير فرع بنك مصر بجامعه عين شمس والأستاذ اشرف الشريف مدير متحف بنك مصر وا.د على عبد العزير وكيل وزارة الاقتصاد.





اقرأ أيضًا:









وأكد الدكتور هشام تمراز علي أهمية بنك مصر باعتباره اول بنك مصرى مملوك بالكامل للمصريين، كما تحد ث عن طلعت حرب والذى يعد احد اهم رموز الاقتصاد المصري ورائد من رواده ، لافتا إلي أنه اسس اكثر من 20 شركه مصريه .

واضاف أن بنك مصر له علاقات تعاون مع جامعة عين شمس حيث ساهم بمشروعات بالجامعة بمبلغ 100 مليون جنيه.





من الجدير بالذكر أن المؤتمر يتألف من جلستين ، يرأس الجلسة الأولى: أ.د. أشرف مؤنس مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، كما يرأس الجلسة الثانية : أ.د. محمد عبد الوهاب أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة عين شمس، ورئيس شعبة الدراسات السياسية بالمركز.



