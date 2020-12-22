ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

"100 عام على تأسيس بنك مصر" مؤتمر بمركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:31 م
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
Advertisements
حسام الفقي
بدأت فعاليات المؤتمر الذى ينظمه مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، بجامعة عين شمس اليوم الثلاثاء بعنوان  "مائة عام على تأسيس بنك مصر  1920 -2020م "، بمشاركة أساتذة الجامعات ورجال الفكر والسياسة والاقتصاد، وتحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و أ.د. أشرف مؤنس مدير المركز.

حضر المؤتمر الدكتور هشام تمراز، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف مؤنس مدير المركز والأستاذ حسن سليمان مدير فرع بنك مصر بجامعه عين شمس والأستاذ اشرف الشريف مدير متحف بنك مصر  وا.د على عبد العزير وكيل وزارة الاقتصاد. 

اقرأ أيضًا: 


وأكد الدكتور هشام تمراز علي أهمية بنك مصر باعتباره اول بنك مصرى مملوك بالكامل للمصريين، كما تحدث عن طلعت حرب والذى يعد احد اهم رموز الاقتصاد المصري ورائد من رواده ، لافتا إلي أنه اسس اكثر من 20 شركه مصريه  .
واضاف أن بنك مصر له علاقات تعاون مع جامعة عين شمس حيث ساهم بمشروعات بالجامعة بمبلغ 100 مليون جنيه.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر يتألف من جلستين ، يرأس الجلسة الأولى: أ.د. أشرف مؤنس مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، كما يرأس الجلسة الثانية : أ.د. محمد عبد الوهاب أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة عين شمس، ورئيس شعبة الدراسات السياسية بالمركز.

ويتناول المؤتمر تاريخ بنك مصر  ، ودور طلعت حرب الثقافي والسياسي ،ودور بنك مصر في نهضه مصر الصناعية ،وثائق بنك مصر ودور بنك مصر والتطوير الاقتصادي العربي والاقتصاد المصري، والدور  الاقتصادي لبنك مصر وازمه السيولة المصرفية عام ١٩٣٩، وأيضا تناول المؤتمر دور بنك مصر فى تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر خلال مائه عام ودوره في تعزيز المسئولية الاجتماعية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة عين شمس يكرم د.محمود محي الدين بعد توليه منصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي

تكريم محمود محيى الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى جامعة عين شمس

مجلة بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس تنضم لـ الكشاف العربي Clarivate

في حضور نخبة اقتصادية كبيرة.. جامعة القاهرة تواصل فعاليات مؤتمرها الاقتصادي عن بعد لليوم الثالث

أخبار التعليم.. إجازة تبادلية للعاملين بجامعة عين شمس.. جامعة حلوان تقيم معرض ملابس للطلاب بأسعار رمزية.. جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول في البحر الأحمر

حصول مجلة "بحوث الشرق الأوسط" على الترقيم الإلكتروني Online lssn

ترشيحاتنا

غسالة الملابس.. حالة هلع تصيب عائلة بعد اكتشاف ثعبان في أغرب مكان |شاهد

بالتقلية والدقة والطواجن.. مصري يغزو شوارع ألمانيا بأول محل كشري

مصر للطيران تسير غدا 41 رحلة جوية.. نيويورك وروما أبرز الوجهات

الأسرع في الانتشار.. معلومات خطيرة عن سلالة كورونا الجديدة ومدي فاعلية اللقاح ضدها

شوبير يحذر جماهير الزمالك من شخص يخطط لتدمير النادي

مؤسسة فاسدة.. شوبير يشن هجوما عنيفا على الفيفا بسبب إقالة لجنة الجنايني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات أنيقة لـ أنغام.. شاهد

حفل استقبال 100 نائب بالبرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية.. صور

هل الحوامل تتلقين لقاح فيروس كورونا؟ .. دراسة تجيب