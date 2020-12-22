فوائد غير متوقعة للسمسم

تتمتع بذور السمسم بالعديد من الفوائد الصحية التي ستجعلك ترغب في تضمين هذه العجائب العضوية الصغيرة في نظامك الغذائي على الفور.





وفقا لما ذكره موقع " Healthifyme" نعرض إليكم أهم 11 فائدة صحية لبذور السمسم

بشرة وشعر صحيين

تحتوي البذور وزيتها على خصائص عضوية هائلة تعيد توهج البشرة وقوة الشعر، وهي غنية بمجمعات فيتامين ب ، مثل الثيامين ، النياسين ، حمض الفوليك ، البيريدوكسين ، والريبوفلافين ، هذه البذور هي من بين أفضل البدائل العضوية للحصول على بشرة وشعر صحيين ، جنبًا إلى جنب مع الاستهلاك المنتظم للبذور ، يمكن تناول فروة الرأس والجسم مرة واحدة في الأسبوع روتين التدليك لتحسين صحة الجلد والشعر.

عظام أقوى

السمسم يحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم المطلوب لجسم الإنسان حتى وجود الزنك يعمل كمعدن مهم في تقوية بنية العظام وفقًا لدراسات متعددة ، فإن تناول بذور السمسم بانتظام يمكن أن يساعد في منع هشاشة العظام في وقت لاحق من الحياة.

يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم

زعمت دراسات متعددة أن تناول بذور السمسم أو زيتها يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم ، وخاصة لمرضى السكر. على المدى الطويل ، يعمل كمنظم عضوي لسكر الدم بسبب انخفاض الكربوهيدرات ، والبروتين العالي ، والدهون الصحية. بالإضافة إلى ذلك ، يلعب وجود البينوريسينول ، وهو قشور مشتق من النباتات عالي القيمة وله تأثيرات صحية متعددة ، دورًا أساسيًا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم وتنظيمها.

يبقي ضغط الدم تحت السيطرة

بذور السمسم غنية بالمغنيسيوم لكن ، هل تعلم أنها تساعد في منع ارتفاع ضغط الدم فمن المعروف أن الدهون المتعددة غير المشبعة والمركب الموجود في زيت السمسم يحافظان على مستويات ضغط الدم تحت السيطرة.

مصدر عضوي للطاقة العالية

إلى جانب العديد من الفيتامينات والمعادن ، تعد بذور السمسم أيضًا مصدرًا جيدًا للطاقة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون وخاصة دهون أوميجا 3، كما أنها تحتوي على كميات مرتفعة من الألياف والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور التي تعزز مستويات الطاقة

مسكن للألم والحساسية

السمسم غني بالمعادن الأساسية ويوفر لجسمك جرعة من النحاس والمغنيسيوم والكالسيوم التي يحتاجها بشدة، في حين أن النحاس مناسب للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي ، فإن المغنيسيوم مثالي للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي.

جيد لصحة الغدة الدرقية.

تحتوي غدتنا الدرقية على أعلى تركيز للسيلينيوم من أي عضو في الجسم ، وهو يلعب دورًا مهمًا في صنع هرمونات الغدة الدرقية، توفر بذور السمسم ما يقرب من 18 ٪ من المدخول اليومي من السيلينيوم المرجعي (RDI) من كل من البذور غير المقشورة والقشور ، مما يجعلها الخيار الغذائي الصحيح لمكافحة الغدة الدرقية بالإضافة إلى ذلك فإن وجود الحديد والنحاس والزنك وفيتامين B6 في هذه البذور يدعم تكوين هرمونات الغدة الدرقية ويساعد في صحة الغدة الدرقية.

تحسين مناعة الجسم

مع كل الحديث عن فيروس كورونا حول العالم ، أصبحت المناعة موضوعًا شائعًا تساعدك بذور السمسم في بناء مناعتك من خلال المعادن والفيتامينات المليئة بالطاقة على سبيل المثال ، يساعد تناول الزنك على تطوير وتنشيط الخلايا الليمفاوية التائية التي تعد جزءًا من جهاز المناعة في الجسم الذي يتعرف على الميكروبات الغازية ويهاجمها.

يساعد في الحفاظ على الصحة العقلية

يحتوي زيت السمسم على حمض أميني وهو التيروزين الذي يؤثر على نشاط السيروتونين إنه ناقل عصبي يؤثر على مزاجنا. يمكن أن يؤدي عدم توازن السيروتونين إلى الاكتئاب أو التوتر ، كما أن زيت بذور السمسم يساعد في إنتاج مادة السيروتونين وتقليل فرص القلق وتحسين الشعور بالإيجابية.

يحسن الهضم

الإمساك هو مشكلة هضمية شائعة يواجهها العديد من الأشخاص إذا كنت تكافح أيضًا للحفاظ على نظافة الجهاز الهضمي ، فانتقل إلى بذور السمسم الأسود وتساعد في علاج الإمساك بمحتواها العالي من الألياف والأحماض الدهنية غير المشبعة في حين أن الزيت الموجود في هذه البذور يمكن أن يعمل كملين للأمعاء ، فإن الألياف تساعد في الحفاظ على حركات الأمعاء بسلاسة.

يحتوي على مضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي زيت السمسم على سمسمول وسيسامينول إنهما نوعان من مضادات الأكسدة التي لها آثار إيجابية على صحتك. تقلل من تلف الخلايا الذي تسببه الجذور الحرة، علاوة على ذلك تحتوي زيوت السمسم أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في علاج التهاب المفاصل وآلام الأسنان والخدوش.



