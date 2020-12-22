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محافظات

مطار أسوان الدولى يشهد استقبال رحلة إضافية يوميا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:39 م
مطار أسوان
مطار أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
يشهد مطار أسوان الدولى إستقبال رحلة إضافية جديدة تضاف للرحلتين القادمتين يوميا من مطار القاهرة الدولى وذلك بعد مضاعفة الحجز والسفر إلى مدينة أسوان.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلة الجديدة من مطار القاهرة الدولى فى الساعة السادسة مساء، ثم تعاود الإقلاع من مطار أسوان الدولى فى تمام الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم.

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بينما تقلع الرحلة الأولى من مطار القاهرة الدولى فى تمام الساعة السابعة صباحا، ثم تعاود الإقلاع من مطار أسوان فى تمام الساعة التاسعة صباحا، وتقلع الرحلة الثانية من مطار القاهرة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، بينما تعاود الإقلاع من مطار أسوان فى تمام الساعة الثالثة ظهرا.

وكانت  مديرية التربية والتعليم بأسوان قد نظمت ورشة عمل تستهدف تنمية مهارات معلمي الرياضيات بإستخدام الألعاب التعليمية . وشهد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان فعاليات هذه الورشة بمدرسة المهندس محمد مكاوي يعقوب الرسمية لغات والتى إستهدفت معلمى الرياضيات بالمدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات بإدارة أسوان التعليمية للتدريب على إستخدام الألعاب التعليمية في شرح المنهج الدراسي، على أن تعمم الورشة بعد ذلك على جميع المعلمين بمختلف الإدارات التعليمية ، وقد حضر الفعاليات أيضًا عبد الكريم لطفى مدير عام التعليم العام ، وعبير أبوالنجا مدير إدارة التجريبيات ، وإبراهيم الباين موجه عام الرياضيات . 

 ورحب وكيل الوزارة بالحضور ، ثم توجه بإستفساراته للمتدربين عن الألعاب التعليمية وأهميتها ودورها فى خدمة المناهج الدراسيه وغرس القيم التربوية الإيجابية فى نفوس الطلاب، والجديد الذى أضافته ورشة العمل لهم، مؤكدًا أن الورشة أضافت لهم الكثير، خاصة وأن الرياضيات من المواد التى يعتبرها عدد كبير من الطلاب من المواد الصعبة، نظرًا لأنها تشتمل على القوانين والمعادلات وتفتقد التشويق والإثارة، ولتوفير مناخ تربوي إيجابي داخل قاعات التعلم يتم تقديم المادة العلمية داخل إطار تربوى ترفيهى ممثل فى الألعاب التعليمية الهادفة التى تركز على فهم الطلاب للمادة بطريقة شيقة وجديدة وجذابة. 

وتابع الدكتور خالد قبيصى خلال الورشة تطبيق عملى للعبة (Kahoot) من المتدربين، لافتًا إلى أن تطبيق الألعاب ممتع يجذب الطلاب للتفاعل مع المعلمين بهدف الممارسة، وتجعل لدى الطالب شغف بأن يفهم قواعد ومكونات اللعبة وتساهم في ربطها بالمنهج الدراسي. وأشار خالد قبيصى إلى أهمية أن يقوم المعلمين بتكليف تلاميذهم بمشاركتهم فى تصميم الألعاب، مع تحديد نقاط الدرس واللعبة المطلوبة، وسيفاجأ المعلم بالقدرات غير العادية للطلاب وابداعهم فى ابتكار العاب شيقة وممتعة، فعقول طلابنا تزخر بالقيم الابتكارية العالية.
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