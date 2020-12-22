وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات في ديوان عام الوزارة للمرة الثانية خلال أسبوع

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم عدة قرارات ، تضمنت تكليف كلٍّ من :
عبد الحميد محمود عمر – رئيسًا للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والفنية ، الدكتور محمد الشحات محمد أبو ستيت – مديرًا عامًّا للإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي.
والدكتور حسن أحمد خليل إبراهيم – مديرًا عامًّا للإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة ، و محمد إبراهيم حسن عرابي – مديرًا عامًّا للإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم والشيخ رمضان عفيفي عفيفي بحيري – مديرًا عامًّا للإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة.
وهنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة، والدكتور عبد الرحيم علي محمد رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، وسعادة السفير محمد إلياس محمد السفير السوداني بالقاهرة ، قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر قيادات الكنيسة المصرية بأعياد الميلاد، صباح اليوم.
وأكدوا جميعا على أهمية العمل معا على ترسيخ أسس العيش المشترك والتحول بهذه الثقافة من ثقافة النخبة إلى ثقافة مجتمع فدولة فصالح الإنسانية جمعاء .
من جانبه أهدى قداسته الوزيرين وأعضاء الوفد المرافق هدايا تذكارية بمناسبة هذه الزيارة الكريمة .