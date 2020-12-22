وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات في ديوان عام الوزارة للمرة الثانية خلال أسبوع

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم عدة قرارات ، تضمنت تكليف كلٍّ من :





عبد الحميد محمود عمر – رئيسًا للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والفنية ، الدكتور محمد الشحات محمد أبو ستيت – مديرًا عامًّا للإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي.





والدكتور حسن أحمد خليل إبراهيم – مديرًا عامًّا للإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة ، و محمد إبراهيم حسن عرابي – مديرًا عامًّا للإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم والشيخ رمضان عفيفي عفيفي بحيري – مديرًا عامًّا للإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة.



