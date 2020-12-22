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محافظات

التحفظ على 540 مركبة مخالفة متنوعة على محور المحمودية في الإسكندرية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:05 م
التحفظ على 540 مركبة
التحفظ على 540 مركبة مخالفة متنوعة
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أحمد بسيوني

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملاتها على محور المحمودية لمنع الإشغالات وسير المركبات المخالفة علي المحور، حيث قامت وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بقيادة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عوده مدير المكتب الفنى الهندسى، بالتحفظ على عدد 540 مركبة مخالفة.


وشملت المركبات المتحفظ عليها عدد 196 مركبة توك توك، وعدد 156 تروسيكل و101 دراجة بخارية، وعدد 87 مركبة متنوعة أخرى.

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يأتي هذا تنفيذا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإنشاء "إدارة متابعة مشروع تطوير محور المحمودية" وذلك لضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء والارتقاء بكافة الخدمات العامة المقدمة من طرق وأرصفة وكباري وأعمدة إنارة وحدائق ونظافة عامة وغيرها، والعمل على استدامة تلك الخدمات بالمستوى اللائق لخدمة المواطنين.


يذكر أن أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا بإنشاء تقسيم تنظيمي بالهيكل التنظيمي لديوان عام المحافظة، بمسمى "إدارة متابعة مشروع تطوير محور المحمودية. 


ويتبع هذا الهيكل الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة ويكون تحت الإشراف المباشر للسيد أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية.


وقال المحافظ إن قرار إنشاء "إدارة متابعة مشروع تطوير محور المحمودية" جاء للحفاظ علي مكتسبات تلك المشروع. وأكد أن مشروع تطوير محور المحمودية يعد الأكبر والأعظم في الإسكندرية خلال العشر سنوات الأخيرة، لافتًا إلى أنه يعد "شريان الحياة" لمحافظة الإسكندرية.


وعن اختصاصات الإدارة؛ أوضح الشريف أن الإدارة تختص بضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء للإبقاء والارتقاء بكل الخدمات العامة المقدمة من طرق وأرصفة وكباري وأعمدة إنارة وحدائق ونظافة عامة وغيرها بمسار مشروع تطوير محور المحمودية بطول ٢١.٦ كم والعمل على استدامة تلك الخدمات بالمستوى اللائق لخدمة المواطنين.


التحفظ على 540 مركبة مخالفة متنوعة على محور المحمودية في الإسكندرية
التحفظ على 540 مركبة مخالفة متنوعة على محور المحمودية في الإسكندرية
التحفظ على 540 مركبة مخالفة متنوعة على محور المحمودية في الإسكندرية
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