إنشاء معمل الهندسة العكسية بجامعة الإسكندرية بتمويل 9 ملايين جنيه

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية ، والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، بروتوكول التعاون لتنفيذ مشروع بناء قدرات معمل الهندسة العكسية لتصنيع قطع الغيار، وبتمويل من هيئة العلوم والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قدره ٩ ملايين جنيه.





وأشار الدكتور قنصوة إلى أن معمل الهندسة العكسية يعد حجر الأساس في تصنيع قطع الغيار التى تستخدم فى الصناعات الثقيلة وصناعة الغزل والنسيج، ويقوم على خدمة الصناعات المتعلقة بالمجال البحري، كما يسهم فى مواكبة استراتيجية الدولة ٢٠٣٠ لتطوير الصناعات الهندسية.





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وقال الدكتور سعيد علام إن المشروع يقوم على تنفيذه مجموعة من الأساتذة المتميزين في مجال علوم المواد وهندسة التصنيع وهم الدكتور محمد عبد المنعم ضحا المدرس بقسم هندسة الإنتاج، والدكتور شيرويت الغلمي القائم بأعمال رئيس قسم هندسة الغزل والنسيج، والدكتورة عفاف العوفي رئيس قسم هندسة الغزل والنسيج السابق ووكيل كلية الهندسة جامعة الجلالة، وقال إن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعة المصرية اليابانية، وشركة حديد عز الدخيلة.





وقد استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، السفير ودادى ولد سيد هيبة سفير موريتانيا بالقاهرة، والدكتور المختار الجيلانى الملحق الثقافي بالسفارة الموريتانية، بهدف توطيد أواصر التعاون وزيادة التبادل الثقافي والأكاديمي والعلمي بين الجانبين، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية.





وتناول اللقاء زيادة المنح الدراسية للطلاب الموريتانيين بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، كما تم مناقشة الصعوبات التى تواجه الطلاب الموريتانيين الدارسين بالجامعة وسبل تذليل كل الصعوبات التي تواجههم.





وأكد الدكتور قنصوة في بداية اللقاء على عمق العلاقات المصرية الموريتانية لا سيما فى مجال التعليم العالي، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تنمية هذه العلاقات وتوطيدها، كما رحب باستقبال طلاب من موريتانيا للدراسة بجميع التخصصات بجامعة الإسكندرية باللغة العربية واللغة الفرنسية.





من جانبه، أكد السفير على حرص طلاب بلاده على الدراسة بالجامعات المصرية ولا سيما جامعة الإسكندرية، نظرا لتميزها ببنية أكاديمية متميزة تتفرد بها عن نظراءها، وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من التعاون واستيعاب عدد أكبر من الطلاب الموريتانيين الراغبين في الدراسة بجامعة الإسكندرية.



