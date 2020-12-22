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تعليم

لمناقشة زيادة المنح الدراسية.. رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل سفير موريتانيا بالقاهرة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:59 ص
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
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أحمد بسيوني
استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، السفير ودادى ولد سيد هيبة سفير موريتانيا بالقاهرة، والدكتور المختار الجيلانى الملحق الثقافي بالسفارة الموريتانية، بهدف توطيد أواصر التعاون وزيادة التبادل الثقافي والأكاديمي والعلمي بين الجانبين، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية.

وتناول اللقاء زيادة المنح الدراسية للطلاب الموريتانيين بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، كما تم مناقشة الصعوبات التى تواجه الطلاب الموريتانيين الدارسين بالجامعة وسبل تذليل كل الصعوبات التي تواجههم.

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وأكد الدكتور قنصوة في بداية اللقاء على عمق العلاقات المصرية الموريتانية لا سيما فى مجال التعليم العالي، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تنمية هذه العلاقات وتوطيدها، كما رحب باستقبال طلاب من موريتانيا للدراسة بجميع التخصصات بجامعة الإسكندرية باللغة العربية واللغة الفرنسية.

من جانبه، أكد السفير على حرص طلاب بلاده على الدراسة بالجامعات المصرية ولا سيما جامعة الإسكندرية، نظرا لتميزها ببنية أكاديمية متميزة تتفرد بها عن نظراءها، وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من التعاون واستيعاب عدد أكبر من الطلاب الموريتانيين الراغبين في الدراسة بجامعة الإسكندرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا جمهوريا بتعيين الدكتور عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوة، الأستاذ بكلية الهندسة، رئيسًا لجامعة الإسكندرية، خلفًا للدكتور عصام الكردي.

ويعمل الدكتور عبدالعزيز قنصوة أستاذ هندسة البيئة بقسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة، جامعة الإسكندرية.

وقد شغل  الدكتور عبدالعزيز قنصوة منصب عميد الكلية منذ 15 يناير 2015 وحتى 14 يناير 2018، له العديد من الإسهامات في العمل كاستشاري مع العديد من الشركات والهيئات الصناعية الكبرى محليا وإقليميا في مجال تحلية ومعالجة المياه.

وحصل على العديد من المشروعات البحثية والتنموية فى معالجة وتحلية المياة باستخدام تكنولوجيا النانو والأغشية فائقة القدرة، وله أبحاث منشورة فى الدوريات والمجلات العلمية العالمية المتقدمة.

كما شارك الدكتور قنصوة  فى تصميم وتنفيذ العديد من مشروعات محطات تحلية ومعالجة المياه على المستوى المحلى والإقليمي، فضلا عن مشاركته في برنامج الاتحاد الأوروبى لتنمية مصادر المياه غير التقليدية بغرب الإسكندرية.

وشارك فى ملتقى خبراء المياه العرب "يناير 2016" بهدف صياغة استراتيجية عربية للمياه لعرضها على مجلس وزراء المياه العرب، كما شارك فى إعداد التقرير العالمى الثالث لتنمية المياه بالتعاون مع برنامج تقييم المياه العالمى التابع لليونسكو عام 2009، وله العديد من الإنجازات فى مجال خدمة العملية التعليمية والمجتمع والبيئة وتطوير الأنشطة الطلابية، ومنها عقد العديد من الإتفاقيات لدرجات مشتركة بين كلية الهندسة والجامعات العالمية الأمريكية والإنجليزية والأوروبية المتقدمة فى التصنيف العالمي، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للعملية التعليمية، تطوير معامل الكلية لخدمة العملية التعليمية والبحثية والصناعة.

وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة الجامعة للتشجيع العلمى عام 2008، ونقابة المهندسين للتميز فى العمل الهندسى عام 2002، وهيئة مياه وكهرباء أبو ظبى للتعاون فى مجال تحلية المياه عام 2006.
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