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تعليم

قرار جمهوري بتعيين الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيسًا لجامعة الإسكندرية

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:57 ص
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
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أحمد بسيوني

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريا بتعيين الدكتور عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوة، الأستاذ بكلية الهندسة، رئيسًا لجامعة الإسكندرية، خلفًا للدكتور عصام الكردي.

يعمل الدكتور عبدالعزيز قنصوة أستاذ هندسة البيئة بقسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة، جامعة الإسكندرية.


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شغل  الدكتور عبدالعزيز قنصوة منصب عميد الكلية منذ 15 يناير 2015 وحتى 14 يناير 2018، له العديد من الإسهامات في العمل كاستشاري مع العديد من الشركات والهيئات الصناعية الكبرى محليا وإقليميا في مجال تحلية ومعالجة المياه.

حصل على العديد من المشروعات البحثية والتنموية فى معالجة وتحلية المياة باستخدام تكنولوجيا النانو والأغشية فائقة القدرة، وله أبحاث منشورة فى الدوريات والمجلات العلمية العالمية المتقدمة.

    كما شارك الدكتور قنصوة  فى تصميم وتنفيذ العديد من مشروعات محطات تحلية ومعالجة المياه على المستوى المحلى والإقليمي، فضلا عن مشاركته في برنامج الاتحاد الأوروبى لتنمية مصادر المياه غير التقليدية بغرب الإسكندرية.


 كما شارك فى ملتقى خبراء المياه العرب "يناير 2016 " بهدف صياغة استراتيجية عربية للمياه لعرضها على مجلس وزراء المياه العرب، كما شارك فى إعداد التقرير العالمى الثالث لتنمية المياه بالتعاون مع برنامج تقييم المياه العالمى التابع لليونسكو عام 2009، وله العديد من الإنجازات فى مجال خدمة العملية التعليمية والمجتمع والبيئة وتطوير الأنشطة الطلابية، ومنها عقد العديد من الإتفاقيات لدرجات مشتركة بين كلية الهندسة والجامعات العالمية الأمريكية والإنجليزية والأوروبية المتقدمة فى التصنيف العالمي، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للعملية التعليمية، تطوير معامل الكلية لخدمة العملية التعليمية والبحثية والصناعة.

وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة الجامعة للتشجيع العلمى عام 2008، ونقابة المهندسين للتميز فى العمل الهندسى عام 2002، وهيئة مياه وكهرباء أبو ظبى للتعاون فى مجال تحلية المياه عام 2006 .

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أصدر قرارًا بتعيين الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، الذي تنتهي ولايته خلال أيام، رئيسًا لجامعة العلمين الأهلية، إحدى الجامعات الأهلية الجديدة، المقرر بدء أول عام دراسي لها في شهر أكتوبر المقبل.

ويعد الدكتور عصام الكردي أحد القيادات البارزة في المجلس الأعلى للجامعات خلال الـ 4 سنوات الماضية، فهو لم يكل أبدًا بعمله بل كان يدًا بيد مع باقي فريق العمل في جامعة الإسكندرية وكذلك مع زملائه في المجلس الأعلى للجامعات، وفي خلال السطور التالية نتعرف أكثر عن الدكتور عصام الكردي، أول رئيس لجامعة العلمين الأهلية.

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