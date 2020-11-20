بعد توقعات هيئة الأرصاد..هطول أمطارعلى محافظة الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء المحافظة، بعد تحذيرات المحافظة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.





ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.





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وقامت محافظة الإسكندرية برفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي بدء أمطار متوسطة من بعد ظهر أمس الخميس تزيد شدتها ليلا وتستمر يومي الجمعة والسبت أمطار غزيرة على فترات متقطعة وعلى مناطق متفرقة من أنحاء المحافظة.





وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر ‏ واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:





- تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.





وقد أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية صباح الخميس، إشارة بدء تنفيذ مشروع عدد من إشارات المرور بتقاطع مثلث الشركات بمنطقة وادي القمر بنطاق حي العجمي، بالإضافة إلى تطوير الميدان، والبدء في تنفيذ حل لمشكلة صرف مياه الأمطار بالمنطقة.





ويأتي التطوير من قبل شركات اللجنة الجغرافية البترولية بالإسكندرية، بتكلفة تصل إلى ٥ ملايين جنيه.





وخلال ذلك تقدم المحافظ بالشكر للمشاركة والخدمة المجتمعية السباقة التي تقوم بها شركات البترول والتعاون الدائم مع المحافظة.





ولفت إلى أن الشركات تشارك في تنفيذ العديد من المشروعات، إلا أن مشروع اليوم يعد من أفضل المشروعات التي تحتاجه المواطنين بالمنطقة ويعمل على تنظيم حركة المرور في جميع الطرق المؤدية للمنطقة.





وأشار الشريف إلى أن إنشاء منحدر لحل مشكلة تراكم مياه الأمطار التي تتعرض لها المنطقة كل عام، هو أهم ما في المشروع، مطالبًا بإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن ، ليجد المواطن تطورا ملموسًا، والعمل على حل مشكلة بمنطقة سكنية هامة ويوجد بها العديد من المصانع والشركات.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.





- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.





- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.





- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.





- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

وصرح المهندس ممدوح رسلان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بأن شركة الصرف الصحى بالإسكندرية أعلنت حالة الطوارئ والاستعداد لسقوط أمطارٍ غزيرة بناءً على البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من امس، الخميس، وحتى غدٍ، الجمعة، والتي يصاحبها سقوط أمطار بكثافات متفاوتة غزيرة إلى متوسطة وخفيفة.





جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لمناقشة الاستعدادات لسقوط الأمطار بمقر شركة صرف صحى الإسكندرية، بحضو الدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء مهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب.