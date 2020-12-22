التعليم العالي: لن نستبدل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بأبحاث

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه حتى الآن لم تغير الوزارة شكل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، موضحا أنه لا نية لدى الوزارة لاستبدال الامتحانات بأبحاث لأي من الفرق.









وأضاف "عبد الغفار"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن الامتحانات ستكون إما بالحضور للجامعة أو إلكترونية، مشيرا إلى أن الجامعات تتبع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب.





وكان قد أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا نية لتأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول أو استبدالها بأبحاث، مشيرا إلى أنه تم تحديد موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول وفق الخريطة الزمنية المعلنة من قبل الوزارة للعام الدراسي 2020 /2021.





وأضاف "المصدر" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد "، أن كل جامعة ستضع جدول الامتحان الخاص بها بشكل مستقل وآليات اجراؤها وفق منظومة التعليم الهجين، حيث يتم اجراء الامتحانات في الفترة من 23 يناير 2021 وحتى 2 فبراير.









وكان قد أقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.









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وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.









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وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.





وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهرى، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وارؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وكان قد ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، الأحد، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بحضور د. ياسر رفعت، نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، ود. محمد أيمن عاشور، نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. محمد عامر، المدير التنفيذي للصندوق، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.







