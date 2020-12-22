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فن

بفستان مشجر.. هيدي كرم تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:54 م
هيدي كرم
هيدي كرم
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت هيدي كرم بإطلالة جذابة مرتدية فستان مشجر  بالاسود والأبيض وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "الأناقة والجمال" و "اجمل فنانة في مصر". 

يذكر أن آخر أعمال هيدى مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.


وتشارك هيدي كرم في مسلسل "لؤلؤ" ، المسلسل بطولة الفنانة مي عمر ويشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.
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