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رياضة

هازارد يزين قائمة ريال مدريد أمام غرناطة في الدوري الإسباني

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:57 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
كشف زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة نظيره غرناطة، في الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإسباني.


وعاد إيدين هازارد للظهور مجددًا في القائمة بعد تعافيه من الإصابة، حيث جاءت قائمة ريال مدريد كالآتي:


في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - ألتوبي


خط الدفاع: داني كارفخال - إيدير ميليتاو - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - ناتشو فيرنانديز - مارسيلو - أودريازولا - فيرلاند ميندي.


خط الوسط: توني كروس - كاسيميرو - فيدي فالفيردي - مارتين أوديجارد - فرانشيسكو إيسكو.


خط الهجوم: إيدين هازارد - كريم بنزيما - ماركوس أسينسيو - لوكاس فاسكيز - لوكا يوفيتش - فينسيوس جونيور - ماريانو دياز - رودريجو جويس.


ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة، بينما يحتل غرناطة المركز السادس برصيد 21 نقطة.


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